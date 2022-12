Nashik Crime News : दुचाकी चोरट्यांचा सुळसुळाट; शहरातून 5 दुचाकींची चोरी

By

नाशिक : पोलिसांनी नाकाबंदी करूनही दुचाकी चोरीचे सत्र कायम असून, दुचाकी चोरट्यांचे पोलिसांसमोर आव्हान उभे राहिले आहे. पुन्हा पाच दुचाकी चोरीचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. श्याम धर्मा सोनार (रा. म्हसरूळ) यांची दुचाकी (एमएच- १५- एचपी- ६८९६) सोमवारी (ता. १९) मध्यरात्री राहत्या घराच्या पार्किंगमधून अज्ञात चोरट्याने चोरून नेली. याप्रकरणी म्हसरुळ पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे. (Two wheeler thefts increasing in city 5 bikes stolen from city Nashik Crime News)

अनिकेत बाळू इंगळे (रा. गंगापूर रोड) यांनी गेल्या ३० ऑक्टोबरला दुपारी साडेतीनच्या सुमारास डोंगरे वसतिगृहाच्या मेनगेटसमोर दुचाकी (एमएच- १५- एचझेड- ९५४५) पार्क केली असता, अज्ञात चोरट्याने चोरून नेली. याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे. अनिकेत सतीश भोकरे (रा. पवननगर, सिडको) यांची दुचाकी (एमएच- १५- इजी- ६३६२) त्यांच्या राहत्या इमारतीच्या पार्किंगमधून चोरून नेली. याप्रकरणी अंबड पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे.

शेखर बबन वेलजाळी (रा. देवळाली कॅम्प) यांची दुचाकी (एमएच- १५- एएन- ७६६४) नाशिक रोड गायकवाड कॉम्प्लेक्सच्या पार्किंगमध्ये पार्क केली असता, सोमवारी (ता. १९) चोरी झाली. याप्रकरणी उपनगर पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे. कैलास उत्तम आल्हाट (रा. जेलरोड) यांची दुचाकी (एमएच- १५- जीयू- १६११) १४ डिसेंबरला मध्यरात्री चोरी झाली. याप्रकरणी नाशिक रोड पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे.

