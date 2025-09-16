Uddhav Nimse : राहुल धोत्रे खून प्रकरण: २५ दिवसांनंतर उद्धव निमसे अखेर पोलिसांच्या ताब्यात

नाशिक: नांदूर नाका परिसरात राहुल धोत्रे या युवकाच्या निर्घृण खून प्रकरणात गेल्या २५ दिवसांपासून पसार असलेले भाजपचे माजी नगरसेवक उद्धव निमसे यांनी सोमवारी (ता. १५) दुपारी शहर गुन्हे शाखेच्या गुंडाविरोधी पथकासमोर हजर होत शरणागती पत्करली..जिल्हा न्यायालयापाठोपाठ मुंबई उच्च न्यायालयाने निमसे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यामुळे त्यांच्यासमोर पोलिसांसमोर हजर होण्याशिवाय पर्याय नव्हता. निमसे यांना बुधवारी (ता. १६) जिल्हा न्यायालयात हजर केले जाणार आहे..श्री. निमसे सोमवारी (ता. १५) दुपारी तीन-साडेतीनच्या सुमारास शहर पोलिस गुन्हे शाखेच्या गुंडाविरोधी पथकासमोर हजर झाले. पथकाचे प्रभारी सहायक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर मोहिते यांनी निमसे यांना अटक करीत त्यांची जिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी केली. निमसे यांची एसआयटीचे प्रमुख सहायक आयुक्त शेखर देशमुख चौकशी करतील..नांदूर नाका परिसरामध्ये २२ ऑगस्टला उद्धव निमसे गटाच्या संशयितांनी वादातून राहुल संजय धोत्रे, अजय दत्तू कुसाळक यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केला होता. संशयितांनी राहुलवर धारदार हत्यारांनी गंभीर वार केले होते. खासगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान २९ ऑगस्टला राहुलचा मृत्यू झाला होता..या प्रकरणी राहुलच्या नातलगांसह नागरिकांनी उद्धव निमसे यांच्या अटकेची मागणी करीत आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी सहायक आयुक्त शेखर देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमले. त्यानंतर नातलगांनी राहुलचा मृतदेह ताब्यात घेतला होता; परंतु घटना घडल्यापासून संशयित व माजी नगरसेवक उद्धव निमसे फरारी झाले होते. पोलिसांच्या पथकांनी निमसे यांचा शोध घेतला; परंतु ते हाती लागले नाहीत..Ahilyanagar News: अहिल्यानगरमध्ये मुसळधार! 'पुरात वाहून गेलेल्या तरुणाचा मुत्यू'; कामावरून घरी येत हाेता अन्...अटकपूर्व अर्ज फेटाळलेउद्धव निमसे यांनी फरारी काळात जिल्हा न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. त्यानंतर निमसे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर गेल्या १० तारखेला सुनावणी होऊन तेथेही अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे निमसे यांच्या अटकेची शक्यता वाढली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.