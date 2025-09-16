नाशिक

Uddhav Nimse : राहुल धोत्रे खून प्रकरण: २५ दिवसांनंतर उद्धव निमसे अखेर पोलिसांच्या ताब्यात

Background of Rahul Dhotre Murder Case : नाशिकमधील राहुल धोत्रे हत्याकांड प्रकरणी २५ दिवस फरारी राहिल्यानंतर भाजपचे माजी नगरसेवक उद्धव निमसे शहर गुन्हे शाखेसमोर शरणागत झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: नांदूर नाका परिसरात राहुल धोत्रे या युवकाच्या निर्घृण खून प्रकरणात गेल्या २५ दिवसांपासून पसार असलेले भाजपचे माजी नगरसेवक उद्धव निमसे यांनी सोमवारी (ता. १५) दुपारी शहर गुन्हे शाखेच्या गुंडाविरोधी पथकासमोर हजर होत शरणागती पत्करली.

