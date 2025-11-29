नाशिक

Uddhav Thackeray : 'हिंदुत्वाच्या नावाखाली तपोवनचा विनाश!' वृक्षतोडीवरून उद्धव ठाकरे यांची सरकारवर टीका

Uddhav Thackeray Slams Government Over Tapovan Tree Cutting : शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुंबईत माध्यमांशी संवाद साधताना. नाशिकच्या तपोवन येथील कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी सुरू असलेल्या वृक्षतोडीवर त्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला व यामागे कंत्राटदारांचा स्वार्थ असल्याचा आरोप केला.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: मुंबई येथे माध्यमांशी संवाद साधताना शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी तपोवन वृक्षतोडीवर भाष्य केले. हिंदुत्वाच्या नावाखाली तपोवनचा विनाश करण्याचा प्रकार सरकार करीत आहे.

