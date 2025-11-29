Uddhav Thackeray : 'हिंदुत्वाच्या नावाखाली तपोवनचा विनाश!' वृक्षतोडीवरून उद्धव ठाकरे यांची सरकारवर टीका

नाशिक: मुंबई येथे माध्यमांशी संवाद साधताना शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी तपोवन वृक्षतोडीवर भाष्य केले. हिंदुत्वाच्या नावाखाली तपोवनचा विनाश करण्याचा प्रकार सरकार करीत आहे. .कुंभमेळ्याच्या तयारीच्या नावाखाली बहुमेल झाडांची कत्तल होत असून, तपोवनाने आपल्याहीपेक्षा जास्त कुंभमेळे अनुभवलेले असतील व पाहिलेले असतील. गिरीश महाजन म्हणतात, ‘एक झाड कापले तर दहा झाडे लावणार. एवढी जागा तिथे असेल तर मग तिकडेच साधूग्राम का उभारत नाही?’ असा सवाल ठाकरे यांनी केला..वृक्षतोडीच्या नावाखाली महाजन लोनकडी थाप मारत असल्याचा आरोप केला. साधूग्रामला विरोध नाही, मात्र साधूग्रामच्या नावाखाली हजारो झाडांची कत्तल करण्यास विरोध असल्याचे ते म्हणाले. तपोवनात साधूग्रामच्या नावाखाली एक्झिबिशन सेंटर उभारले जात आहे, कुंभमेळा फक्त कारण म्हणून पुढे केले जात असून, प्रत्यक्षात हा कंत्राटदारांचा विकास करण्याचा डाव आहे. .Raj Thackeray : साधूंच्या नावाखाली संधिसाधूपणा! नाशिकमधील तपोवण प्रकरणावर राज ठाकरेंनी स्पष्ट केली भूमिका, मनसेच्या सत्ताकाळातील नियोजनही सांगितलं....तपोवनातील वृक्षतोडीला शिवसेनेचा विरोध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कुंभमेळ्यातील खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याच्या भूमिकेमुळेच नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा सुटत नसल्याचा आरोपही उद्धव ठाकरे यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.