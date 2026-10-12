मातृसंस्थेने केलेला सन्मान समाधानाचा क्षण

NSK26H32132
जळगाव : मणियार विधी महाविद्यालयात ॲड. उज्ज्वल निकम यांचा सत्कार करताना पदाधिकारी. शेजारी अभिनेते राजकुमार राव आदी.
-----
मातृसंस्थेने केलेला सन्मान सर्वोच्च समाधानाचा क्षण
उपशीर्षक
ॲड. निकम : केसीई सोसायटी- मणियार महाविद्यालयातर्फे सत्कार
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. १२ : जीवनात अनेक मानसन्मान मिळाले. मात्र, ज्या शिक्षण संस्थेने पाया रचला आणि ज्या मातीत कायदे शिक्षणाचे धडे गिरवले, त्या मातृसंस्थेतून होणारा सन्मान माझ्यासाठी अत्यंत भावनिक आणि सर्वोच्च समाधानाचा क्षण आहे, असे भावनिक उद्गार विशेष सरकारी वकील तथा राज्यसभा सदस्य ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी काढले.
केसीई सोसायटी संचालित एस. एस. मणियार विधी महाविद्यालयातर्फे ॲड. निकम यांचा नुकताच सत्कार झाला. सत्काराला उत्तर देताना ते बोलत होते. मुळजी जेठा महाविद्यालय परिसरातील महाकवी कालिदास सभागृहात हा कार्यक्रम झाला. सोसायटीच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य भालचंद्र पाटील अध्यक्षस्थानी होते. मंचावर संस्थेचे सचिव ॲड. प्रमोद पाटील, सहसचिव ॲड. प्रवीणचंद्र जंगले, व्यवस्थापन परिषद सदस्या डॉ. शिल्पा बेंडाळे, एस. एस. मणियार विधी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. बी. युवाकुमार रेड्डी उपस्थित होते.
ॲड. उज्ज्वल निकम यांचा सपत्नीक, अभिनेते राजकुमार राव, निकम यांच्या कन्या शर्वरी, पुत्र ॲड. अनिकेत, पुतणे रोहित यांचा सन्मान करण्यात आला. प्रा. डॉ. जयेंद्र लेकुरवाळे यांनी मानपत्राचे वाचन केले.
----
‘प्रहार’ चित्रपटाचा ट्रेलर आणि विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद
कार्यक्रमात ‘प्रहार : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम’ या चित्रपटाचा ट्रेलर दाखविण्यात आला. नंतर ॲड. उज्ज्वल निकम आणि राजकुमार राव यांनी उपस्थित विद्यार्थ्यांशी खुला संवाद साधला. विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या कायदेविषयक आणि अभिनय क्षेत्रातील विविध प्रश्नांना दोघांनीही मनमोकळी उत्तरे दिली. समन्वयक डॉ. विजेता सिंग यांनी सूत्रसंचालन केले व आभार मानले.