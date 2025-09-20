नाशिक

Nashik Municipal Corporation : कुंभमेळ्याच्या नावाखाली मोठा घोटाळा? मनपाच्या कामांवर वाढता संशय

Nashik Plans for Underground Power Lines Ahead of Kumbh Mela : वीजतारा भूमिगत करण्याचा विषय महापालिकेचा नाही. त्यासाठी राज्य वीज वितरण कंपनी सक्षम असताना व कंपनीचे दरदेखील तीस टक्क्यांनी कमी असताना महापालिकेमार्फत भूमिगत तारा टाकण्याचे प्रयत्न संशय निर्माण करणारे आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महापालिकेच्या रस्ते कामांवर संशय घेत दर तपासण्यासाठी २५ अधिकाऱ्यांचे पथक एकीकडे महापालिका मुख्यालयात आले असताना दुसरीकडे मात्र शंभर किलोमीटर वीजतारा भूमिगत करण्याची दोनशे कोटी रुपयांची योजना महापालिकेच्या गळ्यात मारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

