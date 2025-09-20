Nashik Municipal Corporation : कुंभमेळ्याच्या नावाखाली मोठा घोटाळा? मनपाच्या कामांवर वाढता संशय

नाशिक: महापालिकेच्या रस्ते कामांवर संशय घेत दर तपासण्यासाठी २५ अधिकाऱ्यांचे पथक एकीकडे महापालिका मुख्यालयात आले असताना दुसरीकडे मात्र शंभर किलोमीटर वीजतारा भूमिगत करण्याची दोनशे कोटी रुपयांची योजना महापालिकेच्या गळ्यात मारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. .वास्तविक वीजतारा भूमिगत करण्याचा विषय महापालिकेचा नाही. त्यासाठी राज्य वीज वितरण कंपनी सक्षम असताना व कंपनीचे दरदेखील तीस टक्क्यांनी कमी असताना महापालिकेमार्फत भूमिगत तारा टाकण्याचे प्रयत्न संशय निर्माण करणारे आहेत..सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांची रेलचेल सुरू झाली आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाने महापालिकेला डिसेंबर २०२५ मध्ये १००४ कोटी रुपये खर्चाची कामे करण्यास हिरवा कंदील दाखविला आहे, तर मार्च २०२६ अखेर ३०३६ कोटी रुपये खर्च होतील अशा प्रकारे कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करून निविदा प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना आहेत. .महापालिकेबरोबरचं सार्वजनिक बांधकाम विभाग, त्र्यंबकेश्वर नगरपालिका, जलसंपदा या विभागांनादेखील निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. वीज वितरण कंपनीला उपकेंद्र उभारणीसाठी ७३.२५ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आता नव्याने शहरातील लोंबकळणाऱ्या उच्च विद्युत दाबाच्या तारा भूमिगत करण्याचा विषय समोर आला आहे. कुंभमेळ्यात लोंबकळणाऱ्या वीजतारांमुळे आपत्ती उद्भवण्याची भीती निर्माण करून त्यासाठी उपाययोजना करण्याचे नियोजन केले जात आहे..काम करण्यासाठी वेगाने घडामोडीशहरात जवळपास शंभर किलोमीटर लांबीच्या वीजतारा भूमिगत करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून दोनशे कोटी रुपये देण्याची तयारीदेखील शासनाने केली आहे. परंतु वीजतारा भूमिगत करण्याची जबाबदारी वीज वितरण कंपनीची असताना महापालिकेमार्फत वीज तारा भूमिगत करण्याचा आग्रह आहे. वीज वितरण कंपनीचा दर तीस टक्क्यांहून कमी आहे. महापालिकेचा दर अधिक आहे. त्यामुळे मनपामार्फत काम करण्यासाठी वेगाने घडामोडी घडतं आहे..काम एक, खर्च दोनदारस्त्यांची कामे करताना संबंधित ठेकेदाराला उच्च व अति उच्च दाबाच्या वीज वाहिन्या भूमिगत करणे बंधनकारक आहे. करारात तसे नमूददेखील केले जाते, असे असताना शंभर किलोमीटरसाठी स्वतंत्र प्रस्ताव का? असा सवाल निर्माण होत आहे..Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्याच्या जागेचा प्रश्न पुन्हा अधांतरी; मंत्री महाजनांच्या आश्वासनाचे काय?.‘वितरण’ची परवानगी बंधनकारकमहापालिकेमार्फत तारा भूमिगत करण्याचे काम झाले तरी परवानगी व पूर्णत्वाच्या दाखल्यासाठी वीज वितरण कंपनीचा ना- हरकत दाखला बंधनकारक आहे. अशा प्रकारचे दाखले देण्यासाठी एकूण प्रकल्प किमतीच्या १.३ टक्के फी देणे बंधनकारक आहे. दोनशे कोटींचे काम असल्यास वीज वितरण कंपनीला महापालिकेला प्रथम २.६० कोटी रुपये फी अदा करावी लागेल. त्यानंतर वीजतारा भूमिगत करण्याची परवानगी मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.