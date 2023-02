Nashik News: अबब! वटार ग्रामपंचायतीचा अनोखा ठराव; यावेळेत टीव्ही अन् मोबाईल वापरावर बंदी

वटार (जि. नाशिक) : येथील ग्रामपंचायतीने ठराव करून गावात घरोघरी दररोज सायंकाळी सहा ते आठ या वेळेत मोबाईल व टीव्ही वापरावर बंदी घातली आहे.

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कुटुंबाला पाचशे रुपये दंड देखील आकारण्याची तरतूद करण्यात आली असून अंमलबजावणीसाठी ग्रामस्थ व पालकांकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. (Unique Resolution of Vatar Gram Panchayat Ban on mobile and TV use in 6 to 8 Nashik News)

माजी सैनिक व सरपंच मच्छिंद्र खैरनार यांची निवड झाल्यानंतर त्यांनी शैक्षणिक क्षेत्राकडे विशेष लक्ष दिले असून त्याचाच एक भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. वटार ग्रामपंचायतीच्या २६ जानेवारी रोजी संपन्न झालेल्या विशेष ग्रामसभेत गावातील घरोघरी दररोज सायंकाळी सहा ते आठ या वेळेत मोबाईल व टीव्हीचा वापर न करण्याबाबतचा ठराव मंजूर करण्यात आला.

सोबतच दररोज पहाटेदेखील याच पद्धतीने अंमलबजावणी करून पालकांनी मुलांकडून अभ्यास करून घेण्याचे ठरविण्यात आले. यासाठी वार्डनिहाय ग्रामपंचायत सदस्य व सेवाभावी युवकांची शहानिशा करण्यासाठी नेमणूक देखील करण्यात आली आहे.

