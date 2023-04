Nashik Crime News : बँकेत पैसे भरताना भामट्याने केले 2 लाखाची रोकड लंपास

By

Nashik News : शरणपूर रोडवरील भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेत पैसे भरण्यासाठी गेलेला एकजण स्लीप भरत असताना, त्या वेळी अज्ञात संशयिताने त्यांच्या पैशांच्या पिशवीतून सुमारे दोन लाखांची रोकड लंपास केली आहे. याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (unknown suspect looted around 2 lakhs in cash from person money bag nashik crime news)

संजय जगन्नाथ शिंदे (५२, रा. फुले वसाहत, शरणपूर, नाशिक) यांच्या फिर्यादीनुसार, ते शुक्रवारी (ता. २८) शरणपूर रोडवरील महापालिकेच्या राजीव गांधी भवनासमोरील एसबीआय बँकेच्या शाखेत ५ लाखाचा भरणा करण्यासाठी सकाळी साडेअकरा वाजेच्या सुमारास गेले. त्यांच्याकडील कापडी पिशवीमध्ये ५ लाख रुपयांची रोकड होती.

यासाठी ते बँकेच्या काऊंटरवर पैसे भरणा करण्याची स्लीप भरत होते. पैशांची पिशवी त्यांनी काऊंटर ठेवलेली होती. त्या वेळी एका ४५ ते ५० वयोगटातील अज्ञात संशयित त्यांच्याजवळ उभा राहिला. त्याच संशयिताने काऊंटरवर असलेल्या पाच लाखांची रोकड असलेली कापडी पिशवी ठेवलेली होती.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

ही संधी साधून संशयिताने त्या पिशवीतून २ लाख ५ हजार रुपयांची रोकड काढून पसार झाला. पैसे भरण्यासाठी शिंदे यांनी पिशवीतील रक्कम पाहिली असता, रक्कम कमी असल्याचे लक्षात आले. त्यांनी रोकड मोजून पाहिल्यानंतर रक्कम कमी असल्याचे व अज्ञात भामट्याने रोकड लंपास केल्याचे लक्षात आले.

याप्रकरणी त्यांनी सरकारवाडा पोलिसात धाव घेत फिर्याद दिली. त्यानुसार सरकारवाडा पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस बँकेसह बाहेरील सीसीटीव्ही तपासणी करीत असून, पोलिस नाईक हेमराज गायकवाड हे गुन्ह्याचा तपास करीत आहेत.