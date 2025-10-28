Agriculture Loss : दुहेरी संकट! नाशिक जिल्ह्यात अवकाळीने ४८ हजार हेक्टरवरील पिके उद्ध्वस्त; १ लाख ८ हजार शेतकऱ्यांचे नुकसान

नाशिक: जिल्ह्यात अवकाळी पावसाने शेतीपिकांना फटका बसला. जिल्ह्यात १९ ते २६ ऑक्टोबर या कालावधीत हजेरी लावलेल्या पावसामुळे ४८ हजार ३२४ हेक्टरवरील पिके पाण्यात गेल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. मका, सोयाबीन, भात, कांदा पिकांचे सर्वाधिक नुकसान झाले. त्यामुळे एक लाख आठ हजार ५३१ शेतकरी बाधित झाले आहेत. पावसाचा जोर कायम असल्याने यंत्रणांना पंचनामे करण्यात अडचणी येत आहेत. .सप्टेंबरमधील अतिवृष्टीची मदत शेतकऱ्यांच्या बँकखात्यावर वर्गही झालेली नसताना पुन्हा एकदा पावसाने हजेरी लावली. अरबी समुद्रातील कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे आठ दिवसांपासून राज्यात ठिकठिकाणी पाऊस होत आहे. या पावसाने जिल्ह्याला तडाखा दिला. जिल्ह्यातील ९०१ गावांमधील शेतीपिकांचे नुकसान झाले आहे. सर्वाधिक फटका मका पिकाला बसला. .तब्बल १८ हजार ५५८ हेक्टरवरील मका पीक पाण्यात गेल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. याशिवाय, १२ हजार ७९३ हेक्टर कांदा, ११ हजार ७९७ हेक्टरवरील भातपीक, एक हजार ६४२ हेक्टरवरील मका, एक हजार ३०३ हेक्टरवरील कांदा रोपवाटिका, एक हजार ३२३ हेक्टरवरील द्राक्षपिकांचे नुकसान झाले आहे. .तसेच बाजरी, भाजीपाला, टोमॅटो, डाळिंबालाही पावसाने तडाखा दिला. जिल्हा प्रशासन बांधावर जाऊन नुकसानीचे पंचनामे करीत आहे. त्यासाठी कृषी विभागाचे सहकार्य घेतले जाते; परंतु सध्या पावसाचा जोर कायम आहे. त्यातही अनेक ठिकाणी शेतांमध्ये पाणी साचून राहिले असल्याने पंचनामे करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे अंतिमत: पंचनाम्यांमध्ये नुकसानीचे आकडे वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे..Srirampur Crop Damage: 'श्रीरामपूर तालुक्यातील खरिपाची राखरांगोळी'; सततच्या पावसाने पिकांचा पुरता बोजवारा; सरकारी मदतीवर असंतोष.अवकाळीचे प्राथमिक नुकसानबाधित गावे-९०१बाधित शेतकरी-१,०८,५३१जिरायत क्षेत्र-३२,०५८ हेक्टरबागायत क्षेत्र-१४,६४४ हेक्टरबहुवार्षिक फळपीक-१४,६४४ हेक्टर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.