Unseasonal Rain : ‘अवकाळीच्या नुकसानीचे पंचनामे करा’ माजी सरपंचाची मागणी

नगरसूल (जि. नाशिक) : नगरसूल व परिसरात रविवार व सोमवारी झालेल्या बिगरमोसमी (Unseasonal Rain) पाऊस व तुरळक गारपिटीने अनेक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. काढणीला आलेला गहू, कांदा, हरभरा आदी पिकांना या पावसाचा फटका बसला आहे. (unseasonal rain govt should help farmers by making Panchnama of damaged crops immediately nashik news)

वादळी वाऱ्यामुळे काढणीला आलेले कांदा पीक व काढणी करून शेतात पोळ करून साठविलेला लाल कांदाही भिजला. मेहनतीने पिकविलेल्या पिकांचे नुकसान झाल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. नुकसानग्रस्त पिकांची तातडीने पाहणी करून मदत मिळावी अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.

दरम्यान ‘आधीच शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही. त्यातच अवकाळी पाऊस व गारपिटीने उरलेसुरले पीकही उद्धवस्त झाले आहेत. त्यामुळे नुकसानग्रस्त पिकांचे त्वरित पंचनामे करून शेतकऱ्यांना शासनाने मदत द्यावी अशी मागणी माजी सरपंच सुभाष निकम यांनी केली आहे.