Nashik Monsoon Update : नाशिकमध्ये अवकाळीचा धुमाकूळ! अचानक आलेल्या पावसाने नागरिकांची तारांबळ, पिके धोक्यात; तीन दिवस 'यलो अलर्ट'

Unseasonal rains disrupt life in Nashik city : नाशिक शहर आणि परिसरात सोमवारी सायंकाळी अचानक आलेल्या जोरदार अवकाळी पावसामुळे सखल भागांमध्ये पाणी साचले, तर हवामान विभागाने पुढील तीन दिवसांसाठी 'यलो अलर्ट' दिला आहे.
नाशिक: शहर-परिसरात आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी (ता. २७) अवकाळीने जोरदार हजेरी लावली. सायंकाळी झालेल्या पावसाने सर्वसामान्य नाशिककरांचे हाल झाले. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातही ठिकठिकाणी हलक्या ते मध्यम सरी बरसल्या. या अवेळी पावसामुळे पिके धोक्यात आली आहेत. दरम्यान, हवामान विभागाने पुढील तीन दिवस जिल्ह्याला पावसाचा ‘यलो अलर्ट’ दिला आहे.

