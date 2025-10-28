Nashik Monsoon Update : नाशिकमध्ये अवकाळीचा धुमाकूळ! अचानक आलेल्या पावसाने नागरिकांची तारांबळ, पिके धोक्यात; तीन दिवस 'यलो अलर्ट'

नाशिक: शहर-परिसरात आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी (ता. २७) अवकाळीने जोरदार हजेरी लावली. सायंकाळी झालेल्या पावसाने सर्वसामान्य नाशिककरांचे हाल झाले. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातही ठिकठिकाणी हलक्या ते मध्यम सरी बरसल्या. या अवेळी पावसामुळे पिके धोक्यात आली आहेत. दरम्यान, हवामान विभागाने पुढील तीन दिवस जिल्ह्याला पावसाचा ‘यलो अलर्ट’ दिला आहे..अरबी समुद्रातील कमीदाबाचा पट्टा तसेच बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या चक्रीवादळाच्या स्थितीमुळे राज्यात अवकाळी पाऊस पडतो आहे. नाशिकमध्येही गेल्या आठ दिवसांपासून पावसाचा मुक्काम ठोकला आहे. सोमवारीदेखील (दि. २७) त्याचा जोर कायम होता..नाशिक शहर व परिसरात दिवसभर ऊन व ढगाळ हवामानाचा खेळ सुरू होता. सायंकाळी सातच्या सुमारास जोरदार पावसाला सुरवात झाली. अचानक आलेल्या पावसामुळे शहरवासीयांची धावपळ उडाली. तसेच सखल भागांमध्ये पाणी साचल्याने वाहतुकीवर त्याचा परिणाम झाला. सुमारे तासभर पावसाचा जोर कायम होता. शहरात २.९ मिमी पर्जन्याची नोंद करण्यात आली..जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातही पाऊस हजेरी लावत आहे. इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर तसेच पेठ व सुरगाणा तालुक्यातील घाटमाथा परिसरात काही ठिकाणी जोरदार स्वरूपाचा पाऊस झाला. उर्वरित तालुक्यातही दिवसभरात हलक्या ते मध्यम सरी बरसल्या. अवकाळी पावसामुळे शेतीपिकांना फटका बसणार आहे. त्यामुळे अगोदरच अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे..Vidarbha Rain Alert: विदर्भात तीन दिवस जोरदार पावसाची शक्यता; 'या' तीन जिल्ह्यांमध्ये मुसळधारेचाही इशारा.‘दारणा’ची दारे उघडलीसततच्या पावसामुळे धरणांच्या पाणी आवकेत वाढ झाली आहे. इगतपुरीमधील दारणा धरणाची दारे उघडली असून, २५० क्यूसेक वेगाने नदीपात्रात विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त वाकीतून २३२, पालखेड १३१४, करंजवण ६००, ओझरखेड ५९२, वाघाड १३, तिसगाव २४, पुणेगाव ५०० व नांदूरमध्यमेश्वरमधून ३१५५ क्युसेकने विसर्ग केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.