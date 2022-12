Nashik News : भाऊसाहेब चौधरींचे नाव हटवण्यासाठी क्रेनचा वापर! शिवसैनिकांची संतप्त प्रतिक्रिया

नाशिक : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेतून हकालपट्टी झालेल्या माजी संपर्क नेते भाऊसाहेब चौधरी यांचे नाव फलकावरून हटविण्यासाठी शिवसेनेने क्रेनचा वापर करण्यात आल्याने शिवसैनिकांमधील संतापाची लाट तीव्र असल्याचे या निमित्ताने दिसून आले. जिल्ह्यात संपर्क नेते ही संघटनात्मक पातळीवर सर्वात मोठे पद आहे.

खासदार संजय राऊत यांचे निकटवर्ती भाऊसाहेब चौधरी यांच्याकडे संपर्क नेतेपदाची जबाबदारी होती. गेल्या चार वर्षांपासून जबाबदारी सांभाळताना भाऊसाहेब चौधरी यांनी ठराविक नेत्यांच्या कोंडाळ्यात राहून शिवसेना चालविली.

ऐकीव माहितीच्या आधारे संघटना चालविताना चौधरी यांनी सर्वसामान्य शिवसैनिकाला दूर ठेवले. शिवसैनिकांमधील नाराजीचा विचार न करता वरिष्ठांनादेखील भाऊसाहेब चौधरी यांना सर्व निर्णयाचे अधिकार दिले. चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना वाढण्याऐवजी अधोगतीला गेली. विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही.

विधान परिषदेच्या निवडणुकीत यश मिळाले असले तरी ते यश उमेदवाराच्या वैयक्तिक ताकदीचे होते, असा आरोप शिवसैनिकांकडून केला जात आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सर्वाधिकार असताना चौधरी यांनी शिंदे गट जवळ केला.

शिंदे गटात प्रवेश करण्याची कुणकूण लागतात चौधरी यांची हकालपट्टी करण्यात आली. भाऊसाहेब चौधरी यांना सर्वाधिकार असताना त्यांनी घेतलेली भूमिका चुकीचे असल्याचा आरोप शिवसैनिकांनी केला. चौधरी यांचा शिंदे गटात प्रवेश झाल्यानंतर शिवसैनिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.

त्याचे पडसाद शुक्रवारी (ता. २३) शिवसेना भवनावरील फलकावरून नाव काढण्यावरून दिसून आले. चौधरी यांचे फलकावरून नाव हटविण्यासाठी चक्क क्रेनचा वापर करण्यात आला. नाव हटविण्यासाठी टेरेसवरून झुला लावून सहजपणे नाव हटविता आले असते. मात्र, शिवसैनिकांमध्ये संताप इतका तीव्र आहे, की त्यांनी क्रेनच्या साहाय्याने नाव हटविले.

