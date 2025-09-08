नाशिक

Agriculture News : सिन्नरच्या शेतकऱ्याचा अनोखा प्रयोग; दोन एकरात लाल मक्याची यशस्वी लागवड

Uttam Walunj’s Successful Red Corn Cultivation in Sinnar : सिन्नर तालुक्यातील पांगरी बुद्रुक येथील शेतकरी उत्तम वाळुंज यांनी आपल्या शेतात लाल मक्याची (Red Corn) लागवड केली आहे. जिल्ह्यातील हा पहिलाच प्रयोग असून, या पिकाला बाजारात चांगला भाव मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
दत्तात्रेय खुळे, वडांगळी: पांगरी बुद्रुक (ता. सिन्नर) येथील शेतकरी उत्तम वाळुंज यांनी प्रथमच लाल मक्याची (रेडकॉर्न) लागवड केली आहे. दोन एकर क्षेत्रावर घेतलेले मक्याचे पीक चांगलेच बहरले. लाल मक्याचा हा जिल्ह्यातील पहिलाच प्रयोग असून, त्याची पंचक्रोशीत जोरदार चर्चा आहे. दरम्यान, या पिकाचे साधारण ६० क्विंटल उत्पादन मिळेल, असा अंदाज वाळुंज यांनी वर्तविला आहे.

