Agriculture News : सिन्नरच्या शेतकऱ्याचा अनोखा प्रयोग; दोन एकरात लाल मक्याची यशस्वी लागवड

दत्तात्रेय खुळे, वडांगळी: पांगरी बुद्रुक (ता. सिन्नर) येथील शेतकरी उत्तम वाळुंज यांनी प्रथमच लाल मक्याची (रेडकॉर्न) लागवड केली आहे. दोन एकर क्षेत्रावर घेतलेले मक्याचे पीक चांगलेच बहरले. लाल मक्याचा हा जिल्ह्यातील पहिलाच प्रयोग असून, त्याची पंचक्रोशीत जोरदार चर्चा आहे. दरम्यान, या पिकाचे साधारण ६० क्विंटल उत्पादन मिळेल, असा अंदाज वाळुंज यांनी वर्तविला आहे..श्री. वाळुंज यांनी जूनमध्ये लागवड केली असून, सुमारे ११० ते १२० दिवसांच्या कालावधीत रेडकॉर्नचे पीक बहरून आले. योग्य हवामान व व्यवस्थित पीक व्यवस्थापन केल्याने प्रतिएकर २५ ते ३० क्विंटलपर्यंत उत्पादन येईल, असा अंदाज आहे. साध्या मक्याला प्रतिक्विंटल २,२०० ते २,५०० रुपये दर मिळत असताना रेडकॉर्नसाठी मागणीमुळे ३,५०० ते ४,००० रुपयांचा दर मिळण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. .भारतात लाल मक्याचे पीक अजून नवीन असल्याने बाजारपेठेत प्रयोगात्मक टप्प्यावर आहे. निर्यातीसाठी प्रक्रिया उद्योगाने थेट खरेदीची तयारीही दाखवली. त्याशिवाय, आरोग्याबद्दल जागरूक ग्राहकांकडूनही चांगली मागणी मिळू शकते, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. रेडकॉर्नमुळे शेती क्षेत्रात नावीन्य आणि ग्राहकांसाठी आरोग्यदायी पर्याय अशी दुहेरी संधी निर्माण होत आहे. शेतकरी नव्या पद्धतींना सामोरे जाण्यास तयार असल्याचा सकारात्मक संदेश या प्रयोगातून दिसून आला..असा आहे रेडकॉर्नचा फायदारेडकॉर्नच्या दाण्यांच्या लाल रंगामागे अँथोसायनिन नावाचं नैसर्गिक अँटिऑक्सिडंट असते. वैज्ञानिकांच्या मते, अँथोसायनिन शरीरातील हानिकारक फ्री-रॅडिकल्सचा सामना करून हृदयाच्या आजारांपासून संरक्षण करते. शिवाय, हे घटक कर्करोग प्रतिबंधक गुणधर्म दाखवितात. लाल मक्यातील फायबरमुळे पचनसंस्था मजबूत राहून कोलेस्टेरॉल नियंत्रित ठेवण्यास मदत होते. रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित राहते. यात असलेले जीवनसत्त्व 'ए' व कॅरोटिनॉइड्स डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त मानले जातात. त्यामुळे हा मका रोजच्या आहारात घेतल्यास आरोग्यासाठी अधिक लाभदायी ठरू शकतो..परदेशातून मोठी मागणीअमेरिकेसह आशियातील काही देशांत या पिकाला मोठी मागणी असून, आता महाराष्ट्रातही शेतकरी प्रयोगशील वृत्ती दाखवू लागले आहेत. रेडकॉर्नचा वापर पॉपकॉर्न, पीठ, भाकरी, पेज अशा पारंपरिक स्वरूपात; तर औषधनिर्मिती, आरोग्यपूरक पदार्थ आणि नैसर्गिक खाद्यरंग म्हणून होऊ शकतो. विदेशात या मक्याचा वापर पीठ, पॉपकॉर्न, टॉर्टिला, नाश्ता पदार्थ, तसेच हेल्दी स्नॅक्स तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात होतो..Pollution: महापर्यावरण ॲप सुरू! प्रदूषण स्थळावरून थेट तक्रार करता येणार.पारंपरिक पिकांबरोबरच वेगळा आणि आरोग्यदायी प्रयोग करावा, असे ठरविल्याने मी रेडकॉर्नची लागवड केली. सुरुवातीला थोडी भीती होती; पण पीक चांगले जमले आहे. उत्पादन आणि भाव या दोन्ही बाबतींत हे पीक आशादायक आहे.- उत्तम वाळुंज, शेतकरी.