साठा संपुष्टात आल्याने रविवारी नाशिक शहरात लसीकरण बंद!

नाशिक : अपुऱ्या लसींच्या साठ्यामुळे महापालिकेने सुरू केलेली लसीकरणाची मोहीम (Vaccination) शनिवारी (ता. ८) जेमतेम पाच केंद्रांवर( Vaccination Centets) सुरू होती. दरम्यान, उद्या (ता. ९) रविवारची सुटी असल्याने लसीकरण बंद राहणार असल्याचे महापालिकेकडून कळविण्यात आले आहे. परंतु उपलब्ध लसींचा साठा संपुष्टात आल्याने १८ ते ४४ सह ४५ वयोगटातील पुढील सर्व प्रकारचे लसीकरण बंद करण्याची घोषणा महापालिकेने केली आहे. शासनाकडून लस उपलब्ध झाल्यानंतर पुन्हा नव्याने लसीकरण मोहीम सुरू होणार असल्याचे समजते. (Vaccination stopped in Nashik on Sunday due to depletion of stocks)





१६ जानेवारीपासून शहरात लसीकरण मोहिमेला सुरवात झाली. गेल्या आठवड्यात तीन लाखांहून अधिक नागरिकांना डोस देण्यात आले. मात्र लस उपलब्ध न झाल्याने दोन दिवसांसाठी ही मोहीम बंद करण्यात आली. महापालिकेला कोव्हिशील्डच्या साडेआठ हजार दोनशे डोस प्राप्त झाले. परंतु जेमतेम तीन दिवस ते डोस पुरले. महापालिकेने शनिवारी १८ ते ४४ वयोगटासाठी उपलब्ध असलेल्या लसीनुसार पाच केंद्रे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. उर्वरित ५५ केंद्रे मात्र बंद ठेवली. शासनाकडून लसी प्राप्त झाल्यानंतर नियोजन करून लसीकरण मोहीम सुरू केली जाणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. पंचवटी विभागातील इंदिरा गांधी रुग्णालय, नाशिक रोड विभागातील खोले मळा, येथे कोव्हिशिल्डची लस १८ ते ४४ या वयोगटातील नोंदणी केलेल्या व्यक्तींना देण्यात आली. तर सिडको, सातपूर, पंचवटी मायको दवाखाना येथे १८ ते ४४ वयोगटातील नोंदणी केलेल्या व्यक्तींना कोव्हॅक्सिन लस देण्यात आली. दिवसभर शहरातील लसीकरण केंद्रांवर गोंधळ सुरू असताना रविवारी मात्र शहरात संपूर्ण लसीकरण बंद राहणार असल्याचे महापालिकेने जाहीर केले.



