Nashik News : वडपे-भिवंडी महामार्गावर रस्त्याच्या दुरुस्तीमुळे वाहतूक ठप्प; रुग्णवाहिका अडकल्या

Massive Traffic Jam on Vadhpe-Bhiwandi Stretch : वडपे-भिवंडी राष्ट्रीय महामार्गावर दुरुस्तीमुळे मोठ्या कोंडीमुळे प्रवासी आणि रुग्णवाहिका अडकल्या असून, नागरिकांची नाराजी व्यक्त होत आहे.
sakal 

रोशन खैरनार : सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सटाणा: मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावरील वडपे-भिवंडी रस्त्यावर (शंग्रिला रिसॉर्टजवळ) शुक्रवारी (ता. १९) दुपारपासून वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली. तब्बल चार ते पाच तासांच्या अडथळ्यामुळे सात-आठ किलोमीटर लांबीच्या वाहनांच्या रांगा लागल्या. त्यामुळे प्रवासी त्रस्त झाले असून, काही रुग्णवाहिका कोंडीत अडकून रुग्णांचे हाल झाले.

