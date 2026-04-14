Igatpuri News : 'त्या' चार युवकांचे मृतदेह शोधण्यात प्रशासनाला यश; मृतदेह बाहेर काढताच नातेवाइकांचा टाहो, वातावरण सुन्न

इगतपुरी - तालुक्यातील वैतरणा धरण आणि दुगारवाडी धबधबा परिसरात रविवारी बुडालेल्या चार युवकांचे मृतदेह सोमवारी (ता. १३) अखेर शोधण्यात प्रशासनाला यश आले. मृतदेह बाहेर काढताच नातेवाइकांनी टाहो फोडल्याने परिसरातील वातावरण सुन्न झाले होते.रविवारी (ता. १२) नाशिक येथून चार युवक पर्यटनासाठी वैतरणा धरण परिसरात आले होते..दुपारच्या सुमारास धरणाच्या काठाजवळ पोहण्यासाठी उतरलेल्या आदित्य प्रमोद वानरे (वय २०, रा. नांदुरा, जि. बुलडाणा) आणि वीरेंद्र नंदन पाटील (रा. पाचोरा, जि. जळगाव) या दोघांना पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने ते बुडाले. त्यांच्या मित्रांनी आरडाओरड केल्यानंतर स्थानिक नागरिकांनी शोधकार्य सुरू केले, मात्र ते निष्फळ ठरले..दरम्यान, त्याच दिवशी दुगारवाडी धबधब्यावर अंघोळ करत असताना सुनील गोसावी (वय २१, रा. गंगापूर, नाशिक) आणि मनिष दिलीप चव्हाण (रा. चांदशी, नाशिक) हे दोघे पाय घसरून खोल पाण्यात बुडाले. स्थानिक नागरिक आणि पाणबुड्यांच्या मदतीने शोधमोहीम राबविण्यात आली; मात्र अंधार पडल्याने ती थांबवावी लागली..सोमवारी (ता. १३) सकाळी प्रांताधिकारी पवन दत्ता, तहसीलदार अभिजित बारवकर आणि घोटी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक विजय शिंदे यांनी घटनास्थळी धाव घेत शोधकार्य सुरू केले. स्थानिक नागरिक आणि पाणबुड्यांच्या मदतीने प्रशासनाने मोठ्या प्रयत्नांनंतर वैतरणा धरणातील दोन्ही युवकांचे मृतदेह दुपारच्या सुमारास बाहेर काढले. यानंतर दुगारवाडी धबधब्यावरही शोधमोहीम राबवण्यात आली..धबधब्याखालील सुमारे ५० फूट खोल खड्ड्यातून सुनील गोसावी आणि मनिष चव्हाण यांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. चारही युवकांचे मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी घोटी येथील ग्रामीण रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षीही याच परिसरात अशीच दुर्घटना घडली होती. त्यामुळे या पर्यटनस्थळी सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. दरम्यान, मृतांपैकी मनिष चव्हाण हा गंगापूर रोड येथील वृत्तपत्र विक्रेते दिलीप (राज) चव्हाण यांचा मुलगा असल्याची माहिती मिळाली आहे.