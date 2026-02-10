Nashik Valentine Week : नाशिकमध्ये प्रेमाचा 'वसंत'! व्हॅलेंटाइन सप्ताहामुळे गुलाबाची लाली वाढली, दरात ४०% वाढ

नाशिक: व्हॅलेंटाइन सप्ताहाला उत्साहपूर्ण वातावरणात सुरुवात झाली आहे. यानिमित्त फुलांची दुकाने आणि भेटवस्तूंच्या दुकानांमध्ये तरुणाईची गर्दी होते आहे. गुलाबाच्या मागणीत वाढ झाल्याने दरांमध्ये २० ते ४० टक्यांनी वाढ झाली आहे. एरवी पाच ते दहा रुपयांना मिळणारे गुलाबाचे फूल सध्या २० ते ४० रुपयांना विक्री होत आहे. कस्टमाईज भेटवस्तूला प्राधान्य दिले जाते आहे..शनिवारपासून (ता.७) व्हॅलेंटाइन सप्ताहाला सुरुवात झाली आहे. पहिल्या दिवशी रोज डे उत्साहात साजरा करण्यात आला. यावेळी आपले मित्र, प्रियकर-प्रेयसी यांना गुलाबाचे फुल, पुष्पगुच्छ देताना प्रेमभावना व्यक्त केली..रविवारी (ता.८) प्रपोज डे साजरा झाला. या दिवशी मैत्री, प्रेमाची वचने एकमेकांना देत नात्याचे ऋणानुबंध अधिक घट्ट करण्यावर भर राहिला. सोमवारी (ता.९) चॉकलेट डे जोरदार साजरा करण्यात आला. दिवसासाठी बाजारपेठेत हृदयाचा आकार असलेले कस्टमाईज चॉकलेट विक्रीसाठी उपलब्ध होते. विविध नामांकित कंपन्यांकडून तसेच स्थानिक व्यावसायिकांकडून निर्मित या चॉकलेटच्या खरेदीला चांगला प्रतिसाद मिळाला..सप्ताहाच्या पुढील टप्प्यात मंगळवारी (ता.१०) टेडी डे साजरा केला जाणार आहे. तर बुधवारी (ता.११) प्रॉमिस डे साजरा केला जाईल. यासह शनिवारी (ता.१४) व्हॅलेंटाइन डे साजरा केला जाणार आहे. तत्पूर्वी सर्वत्र या सप्ताहामुळे उत्साहवर्धक वातावरण निर्माण झाले आहे..सोशलमीडियावरही व्हॅलेंटाइन सप्ताहाशी संबंधित रील्स, छायाचित्रे आणि विषयावर आधारित संदेश व्हायरल होत आहेत. तरुण वर्गाबरोबरच कौटुंबिक पातळीवर व मित्रपरिवारांच्या समुहांमध्ये आपुलकी आणि नात्यातील जिव्हाळा व्यक्त करत या आठवड्याचा आनंद घेतला जातो आहे..‘व्हॅलेंटाइन सप्ताह’ हा प्रेम, मैत्री आणि नातेसंबंध जपण्याचा संदेश देणारा काळ असल्याने संपूर्ण शहरात उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. बाजारपेठा, भेटवस्तू दुकाने आणि फुलांच्या दुकानांतील दिवसभर खरेदीची जोरदार लगबग सुरू आहे..गुलाबाची वाढली लालीफुल विक्रेत्यांच्या माहितीनुसार, गुलाब फुलांच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे किमतींतही वाढ झाली. ऐरवी १० ते १५ रुपयांना मिळणारे गुलाब फुलाच्या दरात २० ते ४० टक्क्यांनी वाढ होऊन सध्या गावठी लाल गुलाब २० ते ५० रुपयांना विक्री होत आहे. काही ठिकाणी आकर्षक पुष्पगुच्छांचा भाव तीनशे ते पाचशे रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत..भेटवस्तूच्या खरेदीचा उत्साहया सप्ताहात भेटवस्तूंच्या खरेदीतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. टेडी बेअर्स, चॉकलेट, शुभेच्छापत्रे आणि इतर भेटवस्तूंची खरेदी होत असल्याचे व्यावसायिकांनी सांगितले. या भेटवस्तूंवर विशेष सवलत उपलब्ध करून दिली आहे. याशिवाय ''कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स''ला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचेही व्यावसायिकांनी सांगितले. दुकानांप्रमाणे कंपन्यांच्या दालनांमध्ये या दिवसानिमित्त विविध आकर्षक योजना उपलब्ध केल्या असून, त्याचा ग्राहकांना फायदा होतो आहे..Khamgaon Jalna Railway: खामगाव-जालना रेल्वे मार्ग कागदावरच; पुन्हा हुलकावणी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ठरतोय दिवास्वप्न.हॉटेलमध्ये आकर्षक सजावटआठवड्याच्या शेवटी व्हॅलेंटाइन डे येत असल्याने हा दिवस अविस्मरणीय बनवत हॉटेल देखील ग्राहकांच्या स्वागतासाठी सज्ज झाले आहेत. लाल रंगाच्या संकल्पनेवर आधारित आकर्षक सजावट केली आहे. यासोबत व्हॅलेंटाईन डेनिमित्त विशेष मेन्यू तयार केला आहे. हृदयाच्या आकारातील केक मागणीनुसार उपलब्ध करून दिला जातो आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.