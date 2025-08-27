Nashik Ganeshotsav : नाशिकमधील ३१ मंडळांकडून मौल्यवान गणपतीची स्थापना; सुरक्षेसाठी कडेकोट नियोजन

नाशिक: लाडक्या गणरायाच्या स्वागतासह गणेशोत्सवाला बुधवार (ता. २७) पासून उत्साहात प्रारंभ होत आहे. शहर पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत शेकडो सार्वजनिक गणेशोत्सव मित्रमंडळांतर्फे ‘श्रीं’ची प्रतिष्ठापना केली जाणार आहे. यात ३१मौल्यवान गणपतींचा समावेश असून, यात मौल्यवान गणरायावर तब्बल ६८० किलोहून अधिक चांदी, लाखोंचे दागिने, अलंकार आहेत. दरम्यान, पोलिस ठाण्यांनी या मौल्यवान गणेश मंडळांना बंदोबस्त पुरविण्यासह मंडळ पदाधिकाऱ्यांना सुरक्षेच्या दृष्टीने काटेकोर उपाययोजनांच्या सूचना केल्या आहेत. .पोलिस आयुक्तालय हद्दीतील पंचवटी, सरकारवाडा, भद्रकाली, सातपूर, अंबड, उपनगर आणि देवळाली कॅम्प पोलिसांच्या हद्दीत एकूण ३१ मौल्यवान गणपती आहेत. त्यातील मंदिर आणि गणेशमूर्तींवर ६८० किलो चांदी, जवळपास तीन किलोहून अधिकचे सोन्याचे अलंकार आहेत. त्यामुळे गणेशोत्सवात काही घटना घडू नये, यासाठी गणेश मंडळांचे अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांना ‘अलर्ट’ करण्यात आले आहे. .याशिवाय, या मंडळांभोवती सीसीटीव्ही कॅमेरे (नाईट व्हिजन), दोन ते तीन शिफ्टमध्ये विश्वासू स्वयंसेवक नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच स्थानिक पोलिस ठाण्यांनी देखील एक अंमलदार, दोन होमगार्डचा बंदोबस्त पुरविला आहे. निर्भया मोबाईल, डायल ११२ आणि दामिनींची पथके ऑनफिल्ड राहून पेट्रोलिंग करणार आहेत..मौल्यवान गणपतीपंचवटी हद्दीतसरदार चौक : ३५ किलो चांदीचे दागिनेएसएफसी फाउंडेशन, हिरावाडी : सहा किलो चांदीची गणेशमूर्तीनवजीवन कला, क्रीडा, सांस्कृतिक, पंचवटी : ७०० ग्रॅम चांदीची गणेशमूर्तीनवनिर्माण कला व क्रीडा, सांस्कृतिक, हेमकुंज : ११ किलो चांदीची गणेशमूर्ती.सरकारवाडा हद्दीतसूर्यप्रकाश नवप्रकाश क्रीडा, सांस्कृतिक, घनकर लेन : ११ किलो चांदीची गणेशमूर्तीतीळ भांडेश्वर लेन : ११ किलो चांदीची गणेशमूर्ती व १५१ ग्रॅम सोन्याचे दागिनेपगडबंद लेन : ५१ किलो चांदीची गणेशमूर्ती व ११ ग्रॅम सोन्याचे दागिनेअशोक स्तंभ : २१ किलो चांदीची गणेशमूर्तीमानाचा राजा : दोन पाय, एक हात, दोन दात, एक बाळी, एक मूषक, हार व ७ किलो चांदीरविवार कारंजा गणेश : १५१ किलो चांदीची गणेशमूर्ती व १.२५ ग्रॅम चांदीचे दागिने.भद्रकाली हद्दीतसाक्षी गणेश, भद्रकाली ः सोन्याचे हार व चांदीचे दागिनेशिवसेना युवक मित्र, मेन रोड ः सोन्याचे हार व चांदीचे दागिनेजाणता राजा, डिंगरआळी ः चांदीचे दागिनेयुवक उन्नती, भद्रकाली फ्रूट मार्केट ः सोन्याचे दागिनेउत्कृष्ट, नाईकवाडीपुरा ः चांदीचे दागिने व चांदीचा टोपरोकडोबा ः सोन्याचे दागिनेनवक्रांती, काठे गल्ली ः ३४ किलो चांदीची गणेशमूर्ती व ४८ किलो सिंहासन.सातपूर हद्दीत :रजत नवश्या बहुउद्देशीय संस्था, अशोकनगर ः २५ किलो चांदीची गणेशमूर्तीबजरंग, अंबड-लिंक रोड ः २.५ किलो चांदीची गणेशमूर्ती.अंबड हद्दीत :एकता विविध विकास सेवा, राजरत्ननगर ः पाच किलो चांदीची गणेशमूर्तीश्रीकृष्ण कला, क्रीडा व सांस्कृतिक, अंबड ः ११ किलो चांदीची गणेशमूर्ती, दोन किलोचा उंदीर, दोन किलो सिंहासन.उपनगर हद्दीतबालाजी फाउंडेशन, नाशिक रोड ः ३० किलो चांदीची गणेशमूर्ती व पाच ग्रॅम सोनेइच्छापूर्ती गणेश, गांधीनगर ः ५.५ किलो चांदीची गणेशमूर्तीइगल स्पोर्ट ॲन्ड सोशल क्लब, नाशिक रोड ः २६ किलो चांदीची गणेशमूर्तीसौभाग्यनगर, लॅम रोड - ५.३६ ग्रॅम चांदीची गणेशमूर्ती व एक ग्रॅम सोन्याचे अलंकार.देवळाली कॅम्प हद्दीतविजय अमरदीप, देवळाली कॅम्प ः ११ किलो चांदीची गणेशमूर्तीअभिनव मित्रमंडळ, तेली गल्ली, भगूर ः ६.५ किलो चांदीची गणेशमूर्तीभगूर हनुमान मंदिर ः १.१४० ग्रॅम चांदीची गणेशमूर्तीवंदे मातरम संघटना, भगूर ः ८.२५ तोळे सोन्याची गणेशमूर्तीतरुण उत्सव, भगूर ः सात किलो चांदीचे अलंकारइच्छापूर्ती गणेश मंदिर, देवळाली कॅम्प ः दोन किलो चांदीची गणेशमूर्ती.Ganesh Utsav 2025 : ओंकार गणेश; सृष्टीच्या निर्मितीचा आदिदेव.शहर पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीमध्ये यंदा ३१ गणेश मंडळांकडून मौल्यवान गणपतीची स्थापना करण्यात येणार आहे. यात सर्वाधिक भद्रकाली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सात मौल्यवान गणपती आहेत. या सर्व ठिकाणी पोलिस बंदोबस्तासह संबंधित गणेश मंडळांना सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.- संदीप मिटके, सहायक पोलिस आयुक्त, शहर गुन्हे शाख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.