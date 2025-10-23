Dindori Crime : चौसाळे येथे सहा जणांच्या टोळक्याकडून अल्पवयीन बालकाचा धारदार शस्त्राने खुन

वणी : जुन्या भांडणातून उदभवलेल्या वाद सोडवतांना केलेल्या मारहाणीचा जाब विचारण्याचा राग आल्याने चौसाळे, ता. दिंडोरी येथे दोघा विधीसंघर्षीत बालकांसह सहा जणांच्या टोळक्याने धारदार शस्त्राने वार करीत हल्ल्यात अल्पवयीने बालकाचा खुन झाला असून एक तरुण गंभीर जखमी झाला आहे. शहरीभागातील गुंडागर्दीचे लोन खेड्या पर्यंत पोहचल्याने नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..चौसाळे गावात दीपोत्सवा निमित्त तमाशा कार्यक्रम होता. यासाठी चौसाळे जवळील एकलहरे, करंजखेड व परीसरातील नागरिक तमाशा कार्यक्रमासाठी आले होते. यावेळी गावातील पारावर काही तरुण जमा झाले होते. यात काही युवकांनी जुन्या वादाची कुरापत काढत वाद सुरू केला. हे भांडण सोडविण्यासाठी विशाल पवार पुढे आला असता मला का मारले असा जाब विचारल्याने त्यांच्यात वादावादी झाली..राहुल किशोर काळे, वय १७ रा. एकलहरे, ता. दिंडोरी व विजय एकनाथ पवार यास मोहन लहु पवार, वय १८ रा. एकलहरे, दिपक धनराज गायकवाड, वय २४, गणेश बाळु गायकवाड वय २२, निवृत्ती पोपट चौधरी रा. २३, तीघेही रा. करंजखेड, ता. दिंडोरी व एकलहरे येथील दोघे विधीसंघर्षीत मुले यांनी संगणमत करुन विजय एकनाथ पवार याने रोशन गवळी व लाला यांचे झालेले भांडण सोडवले म्हणून त्याला का मारहाण केली असे विचारल्यावरून वरील सर्वांनी शिवीगाळ व हाताबुक्क्यांनी मारहाण करुन फिर्यादी केवळ विष्णु पागे, वय २९ रा. एकलहरे यांचा भाचा राहुल काळे यास गणेश बाळु गायकवाड याने पाठीमागुन पकडुन मोहन लहु पवार याने त्याचे हातातील धारधार हत्याराने छातीत, पाठीत वार करुन जिवे ठार मारले तसेच विजय एकनाथ पवार यास दिपक धनराज गायकवाड याने हातातील कडयाने तोंडावर मारहाण केली तसेच मोहन पवार याने धारधार हत्याराने पाठीवर वार करुन जखमी केले व इतरानी शिवीगाळ व हाताबुक्यांनी मारहाण केली..Crime: वहिनी मध्यरात्री खोलीत शिरली, आतून दरवाजा बंद केला, नंतर झोपलेल्या दिराचे गुप्तांग कापले अन्...; कारण काय?.यात राहूल काळे याचा मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाल्याने आणि वेळेवर उपचार न मिळाल्याने राहुलचा मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच वणी पोलिस ठाण्याच्या पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी मृत राहुल व जखमींना रुग्णालयात हलवले. या घटनेनंतर पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत दोघा विधीसंघर्षीत बालकासह सहा संशयितांना ताब्यात घेतले. पैकी चार जणांना पोलिसांनी अटक केली असून सहाय्यक पोलिस निरीक्षक गायत्री जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक गणेश कुटे करीत आहेत. शहरी भागातील गुंडगीरीचे वातावरण ग्रामिण आदिवासी भागातील खेड्यापाड्या पर्यंत पोहचल्याने नागरिकांमध्ये संतप्त भावना उमटत असून ऐन दीपोत्सवात खुनाची घटना घडल्यामूळे चौसाळे, एकलहरे, करंजखेड परिसरात तणावाचे वातावरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.