Wani News : वणी येथील शासकीय दूध योजना ११ वर्षांपासून बंद; मोक्याची जागा बनली 'मद्यपींचा अड्डा'

वणी: येथील नाशिक- कळवण- सापुतारा रस्त्यावरील शासकीय दूध योजना व बर्फ कारखाना अकरा वर्षांपासून बंद अवस्थेत आहे. योजनेची इमारत, बर्फ कारखाना, कर्मचारी निवासस्थाने, कार्यालयांची दुरवस्था झाली आहे. पडीक जागेवर झाडेझुडपे व अस्वच्छता वाढली आहे. .सध्या ही मोकळी जागा मद्यपींचा अड्डा बनली असून अनेक अनैतिक कृत्यही होत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे ही जागा एकतर विविध उपक्रमासाठी ग्रामपंचायतीने हस्तांतरित करावी किंवा शासनाने दुग्धविकास, शैक्षणिक व अन्य उपक्रमात उपयोगी आणण्याची मागणी करण्यात येत आहे..वणी येथे भूमापन क्रमांक ३६८ 'अ' व 'ब' मध्ये जवळपास २ हेक्टर ८७ आर जागेत शासनाने दिंडोरी, सुरगाणा, कळवण या तालुक्यांसाठी शासकीय दूध योजना व बर्फ कारखाना उभारला होता. ६ ऑगस्ट १९७८ ला उद्घाटन झालेला हा प्रकल्प परिसरातील सहकाराच्या विकासात योगदान देणारा ठरला, मात्र कालांतराने पशूधन कमी होत गेल्याने या प्रकल्पाला घरघर लागली. सुरवातीला बर्फ येथेच तयार करण्यात येत होता. .सर्व परिसरातून २० ते २५ हजार लिटर दूध संकलित होत होते, मात्र संकलन कमी होत जात २०१४ पासून शासनाने हा प्रकल्पच बंद केला. सध्या येथे दोन ते तीन कर्मचारी काम करत आहे. जवळपास ७.११ एकर क्षेत्रात दूध संकलन, शीतकरण व बर्फ कारखाना इमारत, कार्यालयाची इमारत, कर्मचारी निवासस्थाने आहे..गेल्या ११ वर्षांपासून कार्यालय वगळता सर्व बंद असल्याने रात्रीच्या वेळी या ठिकाणी अनैतिक चाळे, मद्यपान करणारांचा अड्डे बनले आहेत. खिडक्या, दरवाजे लोकांनी काढून नेले आहेत. एकूणच सध्या भग्नावस्था आहे. ग्रामपंचायतीने ज्या कारणासाठी जागा दिली ते बंद झाले आहे, त्यामुळे ही जागा ग्रामपंचायतीला परत मिळावी यासाठी पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे..या जागेचा ग्रामपंचायतीने विकास केल्यास व्यापारी संकुल, गार्डन, जॉगिंग ट्रॅक, शिवसृष्टीसारखे उपक्रम राबविल्यास शहराच्या वैभवात भर पडेल. ग्रामपंचायतीने यापूर्वी मोक्याच्या जागा दूध योजना, शासकीय गोदाम, विश्रामगृह, बसस्थानक यासाठी दिल्या. त्यातून मिळणारे उत्पन्न शून्य असून या जागा परत मिळविण्यासाठी प्रयत्न करून पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.