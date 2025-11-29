नाशिक

Crime News : वणी हादरलं! दारुड्या जावयाने मावस सासूवर चाकूने केला प्राणघातक हल्ला

Husband Arrives to Take Wife Home After Seven Months : दारूचे व्यसन असलेल्या जावयाने पत्नीला सोबत पाठवण्यास नकार दिल्याने, पत्नीच्या मावस सासूवर चाकूने हल्ला केला. घटनेनंतर नागरिकांनी हल्लेखोर जावयास पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

वणी: पतीचे दारूचे व्यसन, सततची शिवीगाळ आणि मारहाणीचा त्रास या कारणांमुळे सात महिन्यांपासून माहेरी असलेल्या पत्नीला घेण्यासाठी आलेल्या जावयाने, आपली अट मान्य करण्यास नकार दिल्याच्या रागातून मावस सासूवर चाकूने प्राणघातक हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना येथे घडली. हल्ला करून पळून जाणाऱ्या जावयास नागरिकांनीच पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. ही घटना शुक्रवारी घडली.

Loading content, please wait...
Wani
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
FIR
Hospital
Victims
vani
Domestic
crime investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com