Crime News : वणी हादरलं! दारुड्या जावयाने मावस सासूवर चाकूने केला प्राणघातक हल्ला

वणी: पतीचे दारूचे व्यसन, सततची शिवीगाळ आणि मारहाणीचा त्रास या कारणांमुळे सात महिन्यांपासून माहेरी असलेल्या पत्नीला घेण्यासाठी आलेल्या जावयाने, आपली अट मान्य करण्यास नकार दिल्याच्या रागातून मावस सासूवर चाकूने प्राणघातक हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना येथे घडली. हल्ला करून पळून जाणाऱ्या जावयास नागरिकांनीच पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. ही घटना शुक्रवारी घडली..दत्तात्रय बाजीराव इकडे (वय ३२, रा. नांदुरमधमेश्वर ता. निफाड) हे शुक्रवारी (ता. २८) कड गल्ली येथे बाळंतपणानंतर माहेरी राहणाऱ्या पत्नी अक्षदा इकडे हिला घेण्यासाठी आले. दारूचे व्यसन आणि नशेतून पत्नीला मारहाण व त्रास देत असल्याने, अक्षदाच्या आई, मावशी व मामींनी दत्तात्रय इकडे यांना जाब विचारला. .‘घरचे चार माणसे घेऊन या, तसेच पुढे नशापाणी, शिवीगाळ व मारहाण करणार नाही याचे लेखी बॉण्ड द्या, मगच मुलगी सोपवू,’ असे त्यांनी सांगितले. यावरून संतापलेल्या दत्तात्रय इकडे यांनी खिशातील चाकू काढून पत्नीची मावशी मंगल गणपत पवार (वय ४०, रा. वणी) यांच्यावर अचानक हल्ला चढवत मानेवर वार केला. आरडाओरड ऐकून परिसरातील नागरिक धावून आले व पळून जाणाऱ्या दत्तात्रयला पकडून पोलिसांना कळवले..Kolhapur Crime : जुन्या वादाचा पाढा वाचत गुन्हेगाराचा मेव्हण्यावर जीवघेणा हल्ला; चाकूच्या वारात करून १७ वर्षीय तरुण गंभीर जखमी.जखमी मंगल पवार यांना वणी ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मानेवरील गंभीर जखमेमुळे त्यांना पुढील उपचारासाठी नाशिकला हलविण्यात आले आहे. दरम्यान, पोलिसांनी घटनास्थळी न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळा पथकाला पाचारण करून तपासणी नमुने जप्त केले. हल्लेखोर जावई नशेत असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले असून पोलिस अधिक तपास करीत आहेत. अक्षदा इकडे यांच्या मामी मिराबाई संजय पाडवी (वय ५२) यांच्या फिर्यादीवरून वणी पोलिसांनी रात्री उशिरा गुन्ह्याची नोंद केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.