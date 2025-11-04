नाशिक

Wani Gram Sabha : ग्रामसभेविषयी अनास्था! १७ हजारांवर लोकसंख्या असलेल्या वणी ग्रामसभेसाठी केवळ १७ नागरिक उपस्थित

Poor Attendance at Vani Gram Sabha Raises Concerns Over Civic Apathy : १७ हजारांवर लोकसंख्या असलेल्या वणी ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेला ग्रामस्थ व सदस्यांनी केलेल्या अनुपस्थितीमुळे खंडेराव महाराज सभागृह रिकामे राहिले. गावाच्या विकासासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्याची गरज आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
वणी: नागरिकांचे हक्काचे व्यासपीठ असलेल्या ग्रामसभेकडे सतरा हजारांवर लोकसंख्या असलेल्या वणीच्या ग्रामसभेसाठी १७ नागरिकसुद्धा उपस्थित नसल्याने आणि १७ पैकी ९ ग्रामपंचायत सदस्यांनीही पाठ फिरवल्याचा गंभीर प्रकार घडला आहे. याबाबत ग्रामपंचायत सदस्यांसह ग्रामस्थांमध्ये ग्रामसभेविषयी अनास्था घालवण्यासाठी जनजागृती करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

