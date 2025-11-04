Wani Gram Sabha : ग्रामसभेविषयी अनास्था! १७ हजारांवर लोकसंख्या असलेल्या वणी ग्रामसभेसाठी केवळ १७ नागरिक उपस्थित

वणी: नागरिकांचे हक्काचे व्यासपीठ असलेल्या ग्रामसभेकडे सतरा हजारांवर लोकसंख्या असलेल्या वणीच्या ग्रामसभेसाठी १७ नागरिकसुद्धा उपस्थित नसल्याने आणि १७ पैकी ९ ग्रामपंचायत सदस्यांनीही पाठ फिरवल्याचा गंभीर प्रकार घडला आहे. याबाबत ग्रामपंचायत सदस्यांसह ग्रामस्थांमध्ये ग्रामसभेविषयी अनास्था घालवण्यासाठी जनजागृती करण्याची गरज निर्माण झाली आहे..वणी ग्रामपंचायचीची शासकीय नियमानुसार २ ऑक्टोबरची ग्रामसभा ३१ ऑक्टोबरला खंडेराव महाराज मंदिर सभागृहात दुपारी एकला बोलविण्यात आली होती. यासाठी ग्रामपंचायतीने सभेच्या अजेंडयाचे पत्र २४ ऑक्टोबरला काढले होते..२९ ऑक्टोबरला गावात रिक्षा फिरवून ध्वनीप्रक्षेपकाद्वारे दवंडीही देण्यात आली होती. मात्र ग्रामसभेच्या नियोजित ठिकाणी व वेळेत चार - पाच ग्रामस्थ व एक दोन ग्रामपंचायत कर्मचारी वगळता कोणीच आलेले नव्हते. दरम्यान अडीचच्या दरम्यान ग्रामपंचायत अधिकारी, सरपंच मधुकर भरसट, उपसरपंच विलास कड, सदस्य राकेश थोरात, किरण गांगुर्डे, जगन वाघ, नामदेव गवळी आणि राहुल गांगुर्डे हे आले. .मात्र उर्वरित सदस्य अनुपस्थित राहिले, विशेष म्हणजे, नऊ महिला सदस्यांपैकी एकही महिला सभेला उपस्थित नव्हत्या. १२ ते २० इतर कर्मचारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते. ग्रामसभेसाठी गावातील विविध प्रशासकिय अधिकारी व त्यांचे प्रतिनिधीही उपस्थित नव्हते. ग्रामसभेला सोशल मिडीयावर अॅक्टिव व ग्रामविकासाच्या गप्पा मारणारे सामाजिक कार्यकर्ते व गाव पुढारी यांनीही दांडी मारली..गावाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून आयोजित ग्रामसभांकडे ग्रामस्थांनी पाठ फिरविण्याची बाब गंभीर असल्याचे काही समाजसेवकांनी व्यक्त केले आहे. केवळ याच नाही तर वर्षभरातील सर्व ग्रामसभांना ग्रामस्थ गांभीर्याने घेत नसल्याचे चित्र आहे. एकीकडे गावाच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी येत असताना, ग्रामस्थांकडून होणारे दुर्लक्ष समाजहिताच्या कामाचा दर्जा ढासळविणारे ठरण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. .MSRTC: दिवाळीची एसटीला विक्रमी ओवाळणी; दहा दिवसांत २८० फेऱ्यांतून मिळाले दीड कोटीचे उत्पन्न.या ग्रामसभेत मुख्यमंत्री समृध्द पंचायतराज अभियानाबाबत चर्चा करणे, २०२६-२७ महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आराखडा तयार करणे, शंभर टक्के करवसुली करणे, शासकीय परिपत्रकांचे वाचन करणे आदी मुख्य विषय अजेंड्यावर होते. ग्रामपंचायतीमध्ये होणाऱ्या ग्रामसभेस काही ठराविक ग्रामस्थ उपस्थित रहात असल्याचे वास्तव आहे. याशिवाय जिथे सदस्यांचीच उपस्थितीबाबत उदासीनता आहे, तिथे ग्रामस्थ कसे उपस्थित राहतील असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ग्रामसभेला ग्रामस्थांची उपस्थिती वाढविण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना व जागृती होणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.