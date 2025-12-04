Nashik News : बाल्कनीसमोरून गेलेल्या विद्युत वाहीनीचा स्पर्श होताच तरुणाचा जागीच मृत्यू; वणी परिसरात शोकाकुल वातावरण!

वणी (नाशिक) : वणी येथील बिरसा मुंडा नगरात बहीणीकडे आलेला युवक घराच्या बाल्कणीत उभा असतांना समोरुन गेलेल्या विद्युत वाहीनीच्या तारेस नकळतपणे हाताचा स्पर्श झाल्याने विजेचा जबर धक्का बसून मृत्यु झाल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी वणी पोलिसात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. याबाबत सविस्तर वृत्त असे की वणी येथील बिरसा मुंडा नगर येथे सुमित वाळू निरगुडे (वय 19) रा. मावडी, ता. दिंडोरी हा आपल्या बहीणीच्या घरी आला होता. तो बुधवार ता. 3 रोजी संध्याकाळी नऊ वाजेच्या सुमारा घराच्या बाल्कनीमध्ये उभा असताना बाल्कनी समोरुनच गेलेली विद्युत वाहिनीची तार त्याच्या लक्षात न आल्याने नकळतपणे त्याच्या हाताच स्पर्श विजेच्या तारांना झाला. .यातच त्याला विजेचा जबर धक्का बसला. त्यानंतर स्थानिकांनी सुमित यास वणी ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले असता वैद्यकिय अधिकारी डॉ. किशोर मोरे यांनी त्यास तपासून मृत घोषित केले. तसेच त्याचा अन्य एक सहकारी या दरम्यान जखमी झाला असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहे. मृताचे आज सकाळी ९ वाजता वणी ग्रामिण रुग्णालयात शवविच्छेदन करुन मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात दिला. दरम्यान आज दुपारी मावडी येथे त्यांच्यावर शोककूल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले..Pune Crime: आधी गुंगीचं औषध देऊन पुरुषावर अत्याचार; आता दुसऱ्याला लग्नाची गळ, गुन्हा दाखल करण्याची धमकी.एकुलता एक मुलगा असलेल्या सुमितचे वडीलांचे पाच महिन्यांपूर्वी अल्पशा आजाराने निधन झाले होते. अल्पभूधारक व आर्थिक परिस्थिती जेमतेम असलेल्या सुमितवर वडीलांच्या निधनानंतर आई व आजी यांचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी आली होती. त्यासाठी फायनांस कपंनीकडून ट्रॅक्टर व शेती अवजारे घेवून तो शेतीची नागरणी, पेरणी व मशागत करण्याचा व्यवसाय करीत होता. त्यातच त्याचे विजेच्या धक्याने अपघाती मृत्यु झाल्याने मावडी व वणी परीसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. याप्रकरणी वणी पोलिसांत अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गायत्री जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली वणी पोलीस करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.