नाशिक

Nashik Accident : वणी-सापुतारा मार्गावर धडक; १ ठार, २ जखमी!

Hit And Run : वणी- सापुतारा मार्गावर चौसाळे फाट्यानजीक अज्ञात वाहनाने धडक दिल्यामुळे दुचाकीस्वार जागीच ठार झाला असून दुसऱ्या एका दुचाकी वरील दोघेजण जखमी झाले आहे.
Fatal Collision on Vani-Saputara Route

Fatal Collision on Vani-Saputara Route

sakal

दिगंबर पाटोळे, सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वणी (नाशिक) : सापुतारा मार्गावर आज सायंकाळी साडेसहा वाजेच्या सुमारास अज्ञात वाहनाने दुचाकीस धडक दिली. यामध्ये हरिश्चंद्र राजहंस गायकवाड (वय 26) रा. घागबारी, ता. सुरगाणा हा जागीच ठार झाला. तसेच त्याच अज्ञात वाहनाने अन्य एका दुसऱ्या दुचाकीस धडक दिल्याने दुचाकी वरील सुमित दिनेश गायकवाड, वय 19 व दिव्या दिनेश गायकवाड वय 18 हे बहिण-भाऊ रा. पांडरपाडा, जि. डांग हे दोघे जखमी झाले आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
accident
vani
Hit and Run Case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com