Wani Bus Stand : सिंहस्थ कुंभमेळा: सप्तशृंगगड मार्गावरील वणी बसस्थानकाचे रुपडे पालटणार; नूतनीकरणासाठी 1.65 कोटी मंजूर

Rising Pilgrim Footfall Towards Saptashrungi Gad Ahead of Kumbh Mela : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यादरम्यान सप्तशृंगगडावर येणाऱ्या भाविकांची गर्दी लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने वणी बसस्थानकाचे नूतनीकरण व वाहनतळाच्या काँक्रिटीकरणासाठी 1.65 कोटी निधी मंजूर केला आहे.
दिगंबर पाटोळे, सकाळ वृत्तसेवा
वणी: आद्यस्वयंभू शक्तिपीठ असलेल्या श्रीक्षेत्र सप्तशृंगगडावर जाण्यासाठी भाविकांची गर्दी दर वर्षी वाढत असून, सिंहस्थात ती आणखी वाढणार आहे. ही गर्दी थांबण्याचे महत्त्वाचे टप्पा असलेले वणी बसस्थानक व परिसरातील जागेचा वापर आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा कालावधीत वाहनतळासाठी होणार आहे. त्यादृष्टीने वणी बसस्थानकाचे नूतनीकरण व वाहनतळास काँक्रिटीकरण करण्यात येणार असल्याने आता बसस्थानकाचे रुपडे पालटणार आहे.

