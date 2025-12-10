Wani Bus Stand : सिंहस्थ कुंभमेळा: सप्तशृंगगड मार्गावरील वणी बसस्थानकाचे रुपडे पालटणार; नूतनीकरणासाठी 1.65 कोटी मंजूर

वणी: आद्यस्वयंभू शक्तिपीठ असलेल्या श्रीक्षेत्र सप्तशृंगगडावर जाण्यासाठी भाविकांची गर्दी दर वर्षी वाढत असून, सिंहस्थात ती आणखी वाढणार आहे. ही गर्दी थांबण्याचे महत्त्वाचे टप्पा असलेले वणी बसस्थानक व परिसरातील जागेचा वापर आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा कालावधीत वाहनतळासाठी होणार आहे. त्यादृष्टीने वणी बसस्थानकाचे नूतनीकरण व वाहनतळास काँक्रिटीकरण करण्यात येणार असल्याने आता बसस्थानकाचे रुपडे पालटणार आहे..गुजरात राज्यातील भाविक गडावर तसेच साई दर्शनासाठी शिर्डीला जाताना या मार्गानेच येत असतात. राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सुमारे दीडशे बस तसेच गुजरातमधील वीस बस या स्थानकातून नियमित येत जात असतात. नाशिक - सापुतारा - सुरत मार्गावरील तसेच नाशिक - सप्तशृंगगड या मार्गावरील प्रमुख बसस्थानक असल्याने सिंहस्थकाळात येथील गर्दी वाढणार आहे. राजस्थान, गुजरातमधून नाशिक- त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्यासाठी लाखो भाविक येण्याची शक्यता आहे..देशभारातील नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे कुंभमेळ्यासाठी आलेले लाखो भाविक त्र्यंबकेश्वर व नाशिक येथे आल्यानंतर राज्यातील प्रमुख स्वयंभू शक्तिपीठ असलेल्या सप्तशृंगी गडावर आदिमायेचे दर्शन घेण्यासाठी लाखो भाविक कुंभमेळ्या दरम्यान सप्तशृंगी गडावरही येण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने विनंती केल्यानुसार कुंभमेळा प्राधिकरणाने राज्य परिवहन महामंडळाच्या वणी बसस्थानकाचे नूतनीकरण करणे तसेच वाहनतळास काँक्रिटीकरण करण्यासाठी १.६५ कोटी रुपये मंजूर केले आहे. .हे काम मार्च २०२७ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याची मुदत नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाने दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता पत्रात नमूद करण्यात आलेले आहे. राज्य परिवहन महामंडळामार्फत कामाची निविदा प्रक्रिया चालू असून कामाचे सर्वेक्षण पाहणी करण्यात आली आहे. या पाहणी दरम्यान बसस्थानकाच्या आजूबाजूकडील मोकळ्या जागेत अनेक बाभळी तसेच इतर झाडे आहेत. हे झाडे वाहनतळ व प्रस्तावित कुंपणाच्या भिंतीच्या कामासाठी तत्काळ काढणे आवश्यक असल्याचे त्यास परवानगी देण्याचे पत्र कळवण आगार व्यवस्थापकांनी वणीचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी व वणी ग्रामपंचायतीस देण्यात आले आहे..Kasba Ganapati Temple: कसबा गणपती मंदिर १५ दिवस बंद राहणार! कधी आणि का? महत्त्वाची माहिती आली समोर....ही कामे प्राधान्याने होणारतीन दशकांपूर्वी बांधलेल्या या स्थानकाचे नूतनीकरण करून बसस्थानकाचे पत्रे बदलून व रंगरंगोटी करण्यात आलेली आहे. मात्र स्लॅबचा भाग असलेली स्थानकप्रमुख कार्यालय, पार्सल विभाग, व्यावसायिक गाळे, स्थानक प्रवेशाचा भागास पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर गळती लागते. त्यामुळे संपूर्ण बसस्थानक ओलेचिंब असते, व्यावसायिकांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागतो. नूतनीकरणात ही कामे प्राधान्याने गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.