Nashik Crime News : नाशिकरोडला अवैध धंदे वाढले

Nashik Crime News : नाशिक रोड पोलिस स्टेशन हद्दीमध्ये सध्या अवैध धंदे मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. विविध जुगार, अवैध धंदे छुप्या पद्धतीने केले जात आहे. नाशिक रोड येथे रेल्वेस्टेशन, बस स्टेशन, न्यायालय, नोंदणी भवन, महसुल आयुक्त कार्यालयाबरोबरच महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. (Various gambling illegal businesses are being done secretly in nashik road nashik news)

या ठिकाणी छुप्या पद्धतीने मटका, जुगार, पत्ते खेळण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. देवी चौक, अण्णा हजारे मार्ग, जुन्या बिटकोच्या आसपासचा परिसर, रेल्वे स्टेशन जवळ, पोस्टाच्या समोर अनेक ठिकाणी अवैधरीत्या जुगार मटका सुरू असतो.

अनेक ठिकाणी गर्दुल्ले व्यसनाधिनतेच्या आहारी जाऊन या अवैध धंद्यांच्या ठिकाणी गुन्हे करतात.

आजपर्यंत शंभरहून अधिक गुन्हे नाशिक रोड पोलिस स्टेशनमध्ये अवैध धंद्याविरोधात दाखल झालेली आहेत. नाशिक पोलिस आयुक्तांनी अवैध धंद्यांवर कारवाई करण्यासाठी कडक सूचना दिलेल्या असतानाच नाशिक रोड पोलिस या अवैध धंद्यांकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करीत आहे.