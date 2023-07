Nashik ZP News: पहिल्याच दिवशी वर्षा फडोळ फिल्डवर; पेठ तालुका दौरा

By

Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा फडोळ यांनी बुधवारी (ता. १९) सूत्रे हाती घेतल्यावर पहिल्याच दिवशी त्या थेट फिल्डवर उतरल्या आहेत.

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी फडोळ यांनी गुरुवारी (ता. २०) पेठ तालुका दौरा करीत येथे ग्रामसेवकांची बैठक घेतली. तसेच, देवळीचा पाडा येथे भेट देत ग्रामस्थांशी चर्चा केली. (Varsha Fadol on first day Tour of Peth Taluka Nashik ZP News)

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी या रिक्तपदी पाणी व स्वच्छता विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी फडोळ यांची नियुक्ती झाली. फडोळ यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांच्याकडून सूत्रे स्वीकारली.

त्यानंतर गुरुवारी फडोळ यांनी पेठ तालुका दौरा करीत ग्रामसेवकांची बैठक घेतली. बैठकीत घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुली, ग्रामपंचायतींच्या दप्तर, १५ व्या वित्त आरोग्याचा निधी खर्च, आयुष्यमान भारत कार्ड आदी योजनांचा त्यांनी आढावा घेतला.

प्रत्येक ग्रामपंचायतीने दप्तर व्यवस्थित ठेवावे, यात दिरंगाई होता कामा नये, अशा सूचना त्यांनी करीत ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन काम करण्याचे आदेश दिले. तसेच, तालुक्यातील अफरातफर झालेल्या, तक्रारी असलेल्या ग्रामसेवक याबाबत त्यांनी आढावा घेतला.

तालुक्यातील देवळाची पाडा येथे त्यांनी भेट दिली. गेल्या वर्षी येथील गावात नदीतून विद्यार्थी शाळेत जात असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता.

त्या अनुषगांने यंदा असा प्रकार होत आहे का, याची तपासणी त्यांनी केली. यंदा असा प्रकार होत नसल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. त्यावर, नदीवर पूल मंजूर झाला असून, निधी उपलब्ध होणार असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.