Nashik Diwali Festival : 'दीन दीन दिवाळी, गाई-म्हशी ओवाळी'! वसूबारसेने नाशिकमध्ये दीपोत्सवाला उत्साहात सुरुवात

नाशिक: 'दीन दीन दिवाळी, गाई-म्हशी ओवाळी' म्हणत शुक्रवार (ता. १७) पासून दीपावलीच्या शुभपर्वास प्रारंभ झाला. वसूबारसचे औचित्य साधत सायंकाळी सार्वजनिक ठिकाणी, गोशाळांमध्ये गोमातेचे पूजन मोठ्या उत्साहात व श्रद्धापूर्वक करत गोमातेबद्दल आदर, कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आली. शहर परिसरातील विविध गोशाळांमध्ये गोमातेचे वासरासह पूजन करण्यासाठी अनेकांनी सहकुटंब हजेरी लावली. .गोवत्स द्वादशी अर्थात, वसूबारशेने दीपावलीच्या दीपोत्सवाला सुरवात झाली. त्यानिमित्त शहर परिसरातील विविध गोशाळांमध्ये गोमातेचे पूजन करण्यासाठी मोठी गर्दी उसळली होती. दरम्यान, दीपोत्सवाला प्रारंभ झाल्याने बच्चेकंपनीतही मोठा उत्साह होता. सायंकाळी घरोघरी आकाशकंदिलासह पणत्या पेटवत एकमेकांना शुभेच्छा देण्यात आल्या. दीपावलीतील खरेदीसाठी मेन रोड, शालिमार, रविवार पेठ, कानडे मारुती लेन आदी ठिकाणी पाय ठेवायही जागा नव्हती. रात्री उशिरापर्यंत गर्दी कायम होती. यानिमित्ताने बाजारपेठेत लाखो रूपयांची उलाढाल झाली..वसूबारसनिमित्त शहरी भागासह महापालिका हद्दीतील आडगाव, म्हसरूळ, पाथर्डी, नांदूर मानूर, मखमलाबाद, पिंपळगाव खांब, पिंपळगाव बहुला आदी ठिकाणी गोमातेचे वासरासह श्रद्धापूर्वक पूजन करण्यात आले. दरम्यान, शहर परिसरातील विविध गोशाळांमध्ये गोपूजन उत्साहात झाले. तपोवनातील कृषी गोशाळेत जवळपास एकशेसाठ गोवंश आहेत. येथे दुपारी चारपासून अनेकजण सहकुटुंब गोपूजनासाठी आले होते. .गोपूजनासाठी रात्री उशीरापर्यंत गर्दी होती. पांडवलेण्याच्या पायथ्याशी असलेल्या मंगलरूप गोशाळेत दुपारी साडेचार ते सहा यादरम्यान गोपूजनाचे आयोजन करण्यात आले होते. येथेही नाशिककरांनी सहकुटुंब गर्दी करत गोपूजन केले. सोमेश्वरजवळील शंकराचार्य न्यासाच्या गोशाळेत सकाळपासून गोपूजनासाठी अनेकांनी सहकुटुंब हजेरी लावत गोपूजन केले. .Mumbai News: ऐन दिवाळीत व्यापाऱ्यांसह शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका! कृत्रिम फुलांची मागणी वाढली, खऱ्या फुलांच्या दरात घट .दिंडोरी तालुक्यातील उमराळे येथे असलेल्या नंदिनी गोशाळेत गोपूजनासाठी मोठी गर्दी होती. नाशिक मर्चंट बँकेचे अध्यक्ष हेमंत धात्रक, गोदावरी अर्बण बँकेच्या अध्यक्षा अमृता पवार, गोशाळेचे संचालक महेंद्र पोद्दार यांच्यासह अनेक नागरिकांच्या उपस्थितीत गोपूजन उत्साहात झाले. आडगाव, म्हसरूळ, नांदूर, मानूर, गंगापूर, गोवर्धन, मखमलाबाद आदी भागातही गोपूजन उत्साहात झाले.