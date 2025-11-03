नाशिक

Agriculture News : वाटाणा-शेवगा २०० रुपये किलो! अतिवृष्टीमुळे भाज्यांच्या दरात मोठी वाढ, सर्वसामान्य ग्राहक हैराण

Heavy Rain Impacts Nashik Vegetable Prices : नाशिकच्या किरकोळ बाजारात अतिवृष्टीमुळे वाटाणा आणि शेवग्याचे दर २०० रुपये किलोपर्यंत पोहोचले आहेत. तर दुसरीकडे ढगाळ हवामान आणि पावसामुळे टोमॅटोला अवघा २० रुपये किलो भाव मिळत असल्याने शेतकरी हवालदिल आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: अतिवृष्टीमुळे उत्पन्नावर परिणाम झाल्याने वाटाणा व शेवगा महागला असून, किरकोळ बाजारात २०० रुपये किलोने त्यांची विक्री होत आहे. या व्यतिरिक्त फळभाज्या व पालेभाज्यांचे दर स्थिर आहेत. तुलसी विवाहानंतर लग्नसराई सुरु होते. या काळात भाजीपाल्याच्या मागणीत वाढ होत असल्याने भाव वाढू शकतात.सध्या अतिवृष्टीमुळे प्लॉवर, कोबी यांचा उत्पादन खर्च वाढला आहे.

