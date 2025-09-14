Nashik News : नाशिकच्या रस्त्यावर वाहनांची गर्दी; वाढते प्रदूषण भावी पिढीसाठी धोकादायक

नाशिक: वाढते शहरीकरण व लोकसंख्येसोबत वाहनांच्या संख्येतही दिवसागणिक वाढ होत आहे. या वर्षी नाशिक जिल्ह्यात आतापर्यंत ८६ हजार ११८ नव्या वाहनांची नोंदणी झाली आहे. वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे वायुप्रदूषणाला हातभार लागत आहे. त्यामुळे भावी पिढीचे जीवन धोक्याच्या उंबरठ्यावर आहे. हे चित्र बदलण्याची गरज आहे. त्यासाठी आठवड्यात किंवा महिन्यातील एक दिवस खासगी वाहनमुक्त दिवस साजरा करताना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला बळकटी देणे आवश्यक आहे..गेल्या काही वर्षात शहरांचा विस्तार वेगाने वाढतो आहे. शहरांची हद्द वाढत असताना वाहनांच्या संख्येत ही मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. विशेषतः खासगी वाहन घेण्याकडे शहरवासीयांचा ओढा अधिक आहे. त्यामध्ये विविध प्रकारच्या दुचाकींपासून ते चारचाकींना विशेष पसंती मिळते आहे. परंतु, वाहनांची हीच संख्या वायू प्रदूषणाला हातभार लावत आहे. वाहनांमधून निघणारा धूर तसेच वाहनांचे टायर व रस्ते घषर्णातून उडणाऱ्या धुलीकणांमुळे वायु प्रदूषणात भर पडते आहे. .परिणामी मानवी जीवनात विविध प्रकारच्या श्वसनाचे त्रास वाढीस लागले आहेत. त्यामुळे हे प्रदूषण कमी करण्यासाठी खासगी वाहनांचा वापर मर्यादित राखण्याची जबाबदारी प्रत्येक शहरवासीयांची आहे. त्यासाठी आठवड्यातून अथवा महिन्याभरातून एखादा दिवस खासगी वाहन न वापरण्याचा निश्चय प्रत्येक वाहन चालकाने करताना त्याचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. तरच भावी पिढीला आपण प्रदूषणमुक्त जीवन देऊ शकतो..वाहनमुक्तीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचा पुढाकारजिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी चालू वर्षाच्या प्रारंभीपासून वाहनमुक्त अभियान हाती घेतले. या अभियानाअंतर्गत प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी जिल्हा मुख्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी हे खासगी वाहनांचा वापर टाळतील. या अभियानाला महसुल यंत्रणेतून चांगला प्रतिसाद लाभला. .अधिकारी व कर्मचारी हे प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी सायकल किंवा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करून कार्यालय गाठतात. हे उपक्रम नियमितपणे सुरू आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा उपक्रम हाती घेतल्यानंतर नाशिक महापालिका, जिल्हा परिषद व अन्य काही विभागांनी त्याचे अनुकरण सुरू केले..Mumbai News: पादचारी पुलाने संसार रस्त्यावर! प्रभादेवीतील 'ते' रहिवासी पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत.वाहनांमधील धूर तसेच वाहनांचे टायर व रस्त्याच्या घर्षणामधून हवेत उडणाऱ्या धुलीकणांमुळे वायु प्रदूषणात भर पडते आहे. हे वायुप्रदुषण कमी करण्यासाठी प्रत्येकाने पुढे येत खासगी वाहनांचा मर्यादित वापर करावा. तसेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अधिकाधिक वापर करावा. त्यासोबत वाहनांची नियमित देखभाल-दुरुस्ती आणि वाहनांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या इंधनाची गुणवत्ता याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.-प्रशांत गायकवाड, उपप्रादेशिक अधिकारी, एमपीसीबी, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.