Nashik PESA Teacher : पेसातील पदवीधरांच्या कागदपत्रांची पडताळणी; जिल्ह्यातून दोनशेवर शिक्षक उपस्थित

Nashik PESA Teacher : जिल्ह्यातील आदिवासी तालुका (पेसा) क्षेत्रातील शिक्षक पदभरतीच्या वेळापत्रकानुसार शनिवारी (ता.१६) शासकीय कन्या शाळेत प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून यादीतील पात्र ठरलेल्या दोनशेहून अधिक पदवीधर उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. (Verification of documents of graduates in Pesa nashik news)

यात अपूर्णता असलेल्या, गैरहजर असलेल्या उमेदवारांना पुन्हा संधी दिली जाणार आहे. सोमवारी (ता.१८) तीनशे उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाणार असल्याचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव यांनी सांगितले.

पेसा शिक्षक भरतीची यादी राज्यस्तरावरून प्राप्त झाली आहे. वेळापत्रकानुसार यादीमधील पात्र उमेदवारांच्या कागदपत्रांच्या पडताळणीस शनिवारी (ता.१६) सुरवात झाली.

शासन आदेशाप्रमाणे दाखले आहेत की नाही, गुणपत्रक, जात प्रमाणपत्र तसेच समांतर आरक्षणाबाबत पडताळणी नेमण्यात आलेल्या समितीने केली.

पहिल्या टप्यात पदवीधर शिक्षकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी झाली आहे. सोमवारी पदवीधर उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल. त्यासाठी तीनशे उमेदवारांना बोलाविण्यात आले आहे. शनिवारी गैरहजर असलेल्यांना २० सप्टेंबरनंतर पडताळणीसाठी बोलविण्यात येणार असल्याचे बच्छाव यांनी सांगितले.