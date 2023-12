Viksit Bharat Sankalp Yatra: ‘विकसित भारत संकल्प’ रथ रोखल्याप्रकरणी देवळा गटविकास अधिकाऱ्यांना नोटीस

Viksit Bharat Sankalp Yatra : केंद्रीय योजनांची सामान्यांपर्यंत जनजागृती व्हावी, या उद्देशाने जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विकसित भारत संकल्प यात्रेचा रथ देवळा तालुक्यात अडविण्यात आला होता. काही दिवस हा रथ उभा होता.

त्यास फिरकू दिले नाही. या प्रकरणाची जिल्हा परिषद प्रशासनाने गंभीर दखल घेत देवळा गटविकास अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. (Viksit Bharat Sankalp Yatra Notice to Deola Group Development Officers in connection with blocking rath nashik news)