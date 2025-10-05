Nashik News : पाणीपुरवठा प्रकल्पात १५ कोटींची बचत; जिंदाल कंपनीला मिळाले विल्होळी केंद्राच्या विस्तारीकरणाचे काम

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी पाणीपुरवठा योजनांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी विल्होळी जलशुद्धीकरण केंद्राची क्षमता दुप्पट अर्थात २७४ दशलक्ष लिटर केली जाणार आहे. जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम मिळविण्यासाठी झालेल्या रस्सीखेचमध्ये जिंदाल (जेडब्ल्यूआयएल) कंपनीने पाच टक्के कमी दराने निविदा भरल्याने कंपनीला काम मिळणार आहे. साडेतीनशे कोटींचे काम असून, सिंहस्थापर्यंत काम झाल्यानंतर विल्होळी ते साधुग्रामपर्यंत थेट जलवाहिनी टाकली जाणार आहे. .शहराची वाढती पाण्याची तहान लक्षात घेता मुकणे धरणातून २०१७ मध्ये पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात आली. मुकणेतून आलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी विल्होळी येथे प्रतिदिन १३७ दशलक्ष लिटर्स (एमएलडी) क्षमतेचे जलशुद्धीकरण उभारले. शहराची वाढती लोकसंख्या, मुकणे धरणात शहरासाठी आरक्षित केले जाणारे पाणी, शहराची वाढती लोकसंख्या व कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मुकणे विस्तारित पाणीपुरवठा योजना तयार करण्यात आली. .त्यात विल्होळी जलशुद्धीकरण केंद्राची क्षमता दुप्पट म्हणजे १३७ वरून प्रतिदिन २७४ एमएलडी करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. जलशुद्धीकरणबरोबरच विल्होळी ते साधुग्रामपर्यंत थेट जलवाहिनी टाकण्याचा समावेश आहे. प्रकल्पाचा खर्च ३३१.४७ कोटी रुपये आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. .पहिल्या निविदेला प्रतिसाद न मिळाल्याने फेरनिविदा काढण्यात आली. त्यात व्ही. पी. पुंगलिया लिमिटेड, कोया कन्स्ट्रक्शन, एनसीसी, जिंदाल (जेडब्ल्यूआयएल) या चार कंपन्या सहभागी झाल्या. तांत्रिक तपासणीनंतर कंपन्या अपात्र ठरविल्या. मुदतवाढीनंतर अपात्र ठरविलेल्या चारही कंपन्यांनी तांत्रिक बाबी पूर्ण केल्यानंतर जिंदालने कमी दराची निविदा भरली. जिंदालने पाच टक्के कमी दराने निविदा भरल्याने प्रकल्पाची किंमत ३१५ कोटी रुपयांपर्यंत आली. त्यामुळे पंधरा कोटींची बचत झाल्याचा दावा करण्यात आला..महावितरणचा दरवाढीचा शॉक! वीज होणार महाग, प्रति युनिट 'इतके' पैसे द्यावे लागणार जास्त.योजनेत महत्त्वाचेविल्होळीत २७४ दशलक्ष लिटर्स क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्रसाधुग्रामपर्यंत थेट जलवाहिनीदोन दशलक्ष लिटर क्षमेतेचे दोन जलकुंभ उभारणारपंचवटी विभागातील आडगावपर्यंत पाणीपुरवठाकन्नमवार पुलापर्यंत जलवाहिनीमध्य नाशिक मधील द्वारका, घोडेबाबानगरपर्यंत पाणीपुरवठानिलगिरी बाग जलशुद्धीकरण केंद्रातूनही पाणीपुरवठा.नाशिक रोड व गांधीनगर जलशुद्धीकरण केंद्राला पाणीपुरवठा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.