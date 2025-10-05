नाशिक

Nashik News : पाणीपुरवठा प्रकल्पात १५ कोटींची बचत; जिंदाल कंपनीला मिळाले विल्होळी केंद्राच्या विस्तारीकरणाचे काम

Vilholi Water Treatment Plant Capacity Doubled for Kumbh Mela : नाशिक महानगराची वाढती पाण्याची गरज आणि सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीच्या पार्श्वभूमीवर, विल्होळी जलशुद्धीकरण केंद्राच्या क्षमतेच्या दुप्पट (२७४ एमएलडी) विस्तारीकरणाचे काम जिंदाल (JWIL) कंपनीला देण्यात आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी पाणीपुरवठा योजनांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी विल्होळी जलशुद्धीकरण केंद्राची क्षमता दुप्पट अर्थात २७४ दशलक्ष लिटर केली जाणार आहे. जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम मिळविण्यासाठी झालेल्या रस्सीखेचमध्ये जिंदाल (जेडब्ल्यूआयएल) कंपनीने पाच टक्के कमी दराने निविदा भरल्याने कंपनीला काम मिळणार आहे. साडेतीनशे कोटींचे काम असून, सिंहस्थापर्यंत काम झाल्यानंतर विल्होळी ते साधुग्रामपर्यंत थेट जलवाहिनी टाकली जाणार आहे.

