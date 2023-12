Nashik News: देवळा तालुक्यातील गावे महसुली दर्जापासून वंचित! निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा

देवळा : तालुक्यातील श्रीरामपुर, खुंटेवाडी व विजयनगर या तीन गावांमध्ये ग्रामपंचायत स्थापन झाल्यापासून अद्यापही महसूल गावांमध्ये समावेश न झाल्याने अनेक योजनांपासून या गावांना वंचित राहण्याची वेळ आलेली आहे.

याबाबत प्रशासनाने व लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालून या वंचित गावांचा महसूल विभागात समावेश करण्यात यावा अशी मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे. (Villages in Deola taluka deprived of revenue status warning to boycott elections Nashik News)