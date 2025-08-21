Farmer ID : फार्मर आयडी नोंदणीत गोंधळ; सातबारा एकाचा, आधार लिंकिंग दुसऱ्याचे!

विंचूर: फार्मर आयडी प्रक्रियेत गंभीर तांत्रिक त्रुटी समोर येत असल्याने शेतकऱ्यांचे काम अडचणीत आले आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या गट नोंदी चुकीच्या आधार क्रमांकाशी लिंक झाल्याची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. सातबारा उताऱ्यावर गट एकाच शेतकऱ्याच्या नावावर असतानाही, त्या जमिनीची नोंद दुसऱ्या शेतकऱ्यांच्या ‘आधार’शी लिंक झाल्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी फार्मर आयडी काढणे सक्तीचे केले असून, या आयडीशिवाय शेतकऱ्यांना पीकविमा, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, नैसर्गिक आपत्ती भरपाई अशा महत्त्वाच्या योजनांचा लाभ मिळणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे महसूल, कृषी व ग्रामपंचायत कार्यालयांत शेतकऱ्यांकडून अर्जांचा मोठा ओघ सुरू आहे. मात्र अडचणींचा सामना संपता संपत नाही. .या संदर्भात शेतकऱ्यांनी कृषी सहाय्यक अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, तलाठी व तहसीलदार यांच्याकडे चौकशी केली. परंतु संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, अर्जामध्ये दुरुस्ती अथवा बदल करण्याचे अधिकार अद्याप स्थानिक पातळीवर आलेले नाहीत. त्यामुळे अर्ज दुरुस्ती न झाल्याने शेतकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे..शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, शासनाने फार्मर आयडी सक्तीचे केले असले तरी तांत्रिक त्रुटी न दूर केल्यास त्यांना शासनाच्या योजनांपासून वंचित राहावे लागेल. शेतकरी आधीच नैसर्गिक आपत्ती व पावसाच्या अनियमिततेमुळे संकटात आहेत, त्यात या प्रक्रियेतील त्रुटींनी त्यांच्या चिंतेत भर घातली आहे..Malegaon News : मालेगावमध्ये गर्भपात केंद्राचा पर्दाफाश; आयुर्वेदिक डॉक्टरसह चौघे अटकेत.योजनांपासून वंचित राहण्याची भीतीफार्मर आयडीच्या तांत्रिक त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. जर वेळेत आयडी तयार झाला नाही, तर त्यांना पीकविमा, पीएम किसान हप्ता व नैसर्गिक आपत्ती भरपाई यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांपासून वंचित राहावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.