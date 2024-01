Sahyadri Vineyard Ultra Run : ‘सह्याद्री’च्या शिवारात विनियार्ड अल्ट्रा मॅरेथॉन; मोहाडीत 14 फेब्रुवारीला प्रारंभ

Sahyadri Vineyard Ultra Run : सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीतर्फे १४ फेब्रुवारीपासून विनियार्ड अल्ट्रा मॅरेथॉनचे आयोजन केले आहे. सर्व गटांसाठी असलेली मॅरेथॉन १८ फेब्रुवारी रोजी सह्याद्री फार्म्स, मोहाडी येथे होणार आहे.

शेत शिवारातून होणारी देशातील सर्वात दीर्घ अंतराची ही एकमेव मॅरेथॉन आहे. (Vineyard Ultra Marathon on area of Sahyadri on 14 february 2024 nashik news)