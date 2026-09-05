Visapur Ashram School Incident: विसापूरच्या आश्रमशाळेत विद्यार्थिनीचा मृत्यू आदिवासी विकास विभागाकडून तिघांचे निलंबन

नाशिक : आदिवासी वसतिगृहातील असुविधांवरून राज्यात आंदोलनांचे रान पेटलेले असताना विसापूर शासकीय आश्रमशाळेतील इयत्ता दुसरीची विद्यार्थिनी सृष्टी ओंकार सूर्यवंशी हिचा मृत्यू झाला. तिच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या व्यक्तींवर तातडीने कारवाई होत नाही, तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेण्यास पालकांनी व युवकांनी नकार दिला..मृतदेह थेट आदिवासी आयुक्तालयात घेऊन जाण्याची तयारी त्यांनी केल्यामुळे प्रशासनाने त्वरित जिल्हा शासकीय रुग्णालय गाठत पालकांची समजूत काढली. तसेच तीन कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी निलंबित करून मुलींच्या कुटुंबीयांना शासनातर्फे पाच लाखांची मदत देण्यात येणार सांगितले. कळवण एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत विसापूर आश्रमशाळा येते..येथील विद्यार्थिनी सृष्टी सूर्यवंशी हिला बुधवारी (ता.२) शाळेत असताना ताप आला म्हणून शाळेतच प्राथमिक उपचार करण्यात आले. त्यानंतर मोकभगणी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले. येथील उपचारांनंतर प्रकृती ठीक झाल्याने सृष्टी शाळेत आली. मात्र, त्याच दिवशी रात्री प्रकृती पुन्हा खालावून तिचा मृत्यू झाला. सृष्टीचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी नाशिकच्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात पाठविण्यात आला..या घटनेमुळे संतप्त झालेल्या पालकांनी व आदिवासी युवकांनी रुग्णालयात गर्दी केली. सृष्टीच्या मृत्यूस कारणीभूत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर त्वरित कारवाई होत नाही, तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार दिला. आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड यांनी तत्काळ जिल्हा रुग्णालयात जाऊन पालकांची भेट घेतली. त्यानंतर शिक्षण विस्तार अधिकारी भगवान निकम, स्त्री अधीक्षका स्मिता प्रल्हाद गायकवाड आणि शाळेचे मुख्याध्यापक जिभाऊ पवार यांच्या निलंबित करण्याचे आदेश अप्पर आयुक्त दिनकर पावरा यांनी काढले..सेंट्रल किचनचा बळी; पालकांचा आरोपसृष्टीने सेंट्रल किचनचे अन्न सेवन केल्यामुळे तिला हा त्रास झाल्याचा आरोप जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपस्थित पालकांनी केला. त्यामुळे सेंट्रल किचन त्वरित बंद करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. सृष्टीचा मृत्यू शाळेत झाला किंवा रुग्णालयात यापेक्षा आम्ही तिच्या मृत्यूची कारणे सखोलपणे शोधत आहोत. सेंट्रल किचनची नोंदवही तपासली जाईल. तिला किती ताप आला, कोणते उपचार झाले व मृत्यूचे नेमके कारण काय हे लवकरच समजेल. -लीना बनसोड, आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.