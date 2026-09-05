नाशिक

Visapur Ashram School Incident: विसापूरच्या आश्रमशाळेत विद्यार्थिनीचा मृत्यू आदिवासी विकास विभागाकडून तिघांचे निलंबन

Three Employees Suspended After Student's Death: नाशिकच्या विसापूर शासकीय आश्रमशाळेतील इयत्ता दुसरीची विद्यार्थिनी सृष्टी सूर्यवंशी हिचा प्रकृती खालावल्यानंतर मृत्यू झाला.
Visapur Ashram School Incident

Visapur Ashram School Incident

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नाशिक : आदिवासी वसतिगृहातील असुविधांवरून राज्यात आंदोलनांचे रान पेटलेले असताना विसापूर शासकीय आश्रमशाळेतील इयत्ता दुसरीची विद्यार्थिनी सृष्टी ओंकार सूर्यवंशी हिचा मृत्यू झाला. तिच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या व्यक्तींवर तातडीने कारवाई होत नाही, तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेण्यास पालकांनी व युवकांनी नकार दिला.

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