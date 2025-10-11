Crime News : नाशिक गोळीबार प्रकरण: भाजप नेत्याच्या निकटवर्तीयांना अटक; मुख्य संशयित अजय बागूल फरार

नाशिक: विसे मळा परिसरात झालेल्या गोळीबार प्रकरणी शहर गुन्हे शाखेने बागूल समर्थक मामा राजवाडे आणि अमोल पाटील या दोघांना अटक केली. न्यायालयात हजर केले असता त्यांना सोमवार (ता. १३)पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे..विसे मळा परिसरात बागूल समर्थक संशयितांनी सचिन साळुंखे या युवकावर गावठी कट्ट्यातून गोळ्या झाडल्या होत्या. या प्रकरणी सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात प्राणघातक हल्ल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..भारतीय जनता पक्षाचे नेते सुनील बागूल यांचा पुतण्या व मुख्य संशयित अजय बागूल अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही; परंतु पोलिसांनी अजय बागूल याच्या टोळीतील सदस्यांना अटक करण्याचे काम सुरू केले आहे. गुरुवारी (ता. ९) सुनील बागूल यांचा निकटवर्ती मामा राजवाडे ऊर्फ बाळासाहेब राजवाडे यास गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने चौकशीसाठी बोलावले होते. राजवाडे याने चौकशीत पोलिसांना अपेक्षित सहकार्य न केल्याने रात्री उशिरा त्यास अटक करण्यात आली; तर अजय बागूल याचा निकटवर्ती अमोल पाटील यास गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केली आहे..दोघांना न्यायालयात हजर केले असता सोमवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. या गोळीबार प्रकरणात भाजप नेते सुनील बागूल यांचे दोन पुतणे गौरव व सागर बागूल यांच्यासह आतापर्यंत सहा जणांना अटक करण्यात आली; तर गोळीबार करणारे तुकाराम चोथवे, अजय बोरीसा यांच्यासह मुख्य सूत्रधार अजय बागूल फरारी आहे. त्यांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके रवाना करण्यात आली; तर सुनील बागूल हे पुतण्याच्या बचावासाठी प्रयत्नशील आहेत. मात्र, पोलिसांची कारवाई पाहता त्यांच्या अडचणींत वाढ होईल, असे चित्र आहे..समर्थक रडारवरसुनील बागूल यांच्यासह मामा राजवाडे आणि काही समर्थकांनी काही महिन्यांपूर्वीच शिवसेना (उबाठा) पक्षातून भाजपमध्ये प्रवेश केला. या प्रवेशासंदर्भातही अनेक घडामोडी त्या वेळी घडल्या होत्या. तसेच, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असताना भाजप प्रवेश होत असल्याबाबत टीकाही झाली होती. रामवाडी, क्रांतीनगर परिसरातील गुन्हेगारी टोळ्या आणि संशयित अजय बागूल याचा संबंध यापूर्वी अनेकदा उघड झाला. गोळीबार प्रकरणात पोलिसांनी बागूल समर्थक गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात केली आहे..राजवाडे याचा पोलिसांवर आरोपमामा राजवाडे आणि अमोल पाटील यांना न्यायालयात हजर केले असता सोमवार (ता. १३)पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. त्यांना न्यायालयात हजर केले असता काही समर्थकांनी गर्दी केली होती. अन्य संशयितांचा पोलिस शोध घेत असून, त्यांच्या शोधासाठी पथके रवाना करण्यात आले आहेत. गोळीबार प्रकरणी चौकशीसाठी पोलिसांनी मामा राजवाडे याला ताब्यात घेतले होते. .चौकशी सुरू असताना पोलिसांनी मारहाण केल्याचा आरोप त्याने न्यायालयात केला. याची दखल घेत न्यायालयाने त्याच्या वैद्यकीय तपासणीचे आदेश दिले. पोलिस त्याला तपासणीसाठी घेऊन गेले. मात्र, मारहाण झाल्याचे तपासणीत सिद्ध झाले नसल्याने त्याला पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने त्याला सोमवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अंचल मुदगल यांनी दिली..विनायक माळेकरांसह आठ जणांवर गुन्हेनाशिक : नाशिक बाजार समितीचे उपसभापती विनायक माळेकर यांच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छांचे होर्डिंग लावल्याप्रकरणी उपसभापती माळेकर यांच्यासह आठ जणांविरोधात सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाले आहेत. शहरात अनधिकृत होर्डिंगविरोधात पोलिस सक्रिय झाले असून, अनेकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..CM Devendra Fadnavis: शहरात जागतिक दर्जाचे कन्व्हेन्शन सेंटर; मुख्यमंत्री फडणवीस, स्पेनच्या फिरा बार्सिलोना इंटरनॅशनल कंपनीशी करार.यातच नाशिक बाजार समितीचे उपसभापती माळेकर यांचा शुभेच्छांचा आठ बाय ४० चौरस फुटांचा अनधिकृत बॅनर कॅनडा कॉर्नर ते कुलकर्णी उद्यानाकडे जाणाऱ्या रोडवर परवानगी न घेता लावला होता. माळेकर यांच्यासह कार्यकर्ते प्रकाश जाधव, नीलेश जाधव, देवा रूपेरी, शुभम माळेकर, मुकेश औटे, राहुल बागूल व इतरांच्या विरोधात सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात अंमलदार कृष्णाराम जाधव यांनी गुन्हे दाखल केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.