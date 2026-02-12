Vishwa Marathi Sammelan : अखेर मुहूर्त ठरला! कुसुमाग्रजांच्या स्मृती दिनी नाशिकमध्ये भरणार 'विश्व मराठी संमेलन'

नाशिक: ‘नकटीच्या लग्नाला सतरा विघ्न’ म्हणीप्रमाणे शासनाच्या मराठी भाषा विभागाच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या चौथ्या विश्व मराठी संमेलनाची अवस्था अशीच काहीशी झाली होती. अखेर या संमेलनाला कुसुमाग्रजांचा स्मृती दिन अर्थात मराठी भाषा गौरव दिनाचा मुहूर्त मिळाला असून, मराठा विद्याप्रसारक संस्थेच्या प्रांगणात २७, २८ फेब्रुवारी व १ मार्च असे सलग तीन दिवस हे संमेलन सारस्वतांच्या उपस्थितीत भरणार आहे. .संमेलनाचा पूर्वेतिहास असा...वैश्विक पातळीवर मराठी भाषिकांना एकत्रित येण्याचा धागा पकडून २०२३ पासून विश्व मराठी संमेलनाला सुरवात झाली. २०२३ वरळी (मुंबई), २०२४ वाशी (मुंबई), २०२५ (पुणे) संमेलन जानेवारी महिन्यात पार पडले होते..चौथे संमेलन नाशिक शहरात २६, २७ व २८ डिसेंबर २०२५ मध्ये नियोजित असल्याने याबाबत १३ जूनला राज्याचे मराठी भाषामंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली होती. सारे काही ठरले; पण स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांची रणधुमाळी व विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजात अधिकारीवर्ग अडकल्याने संमेलनाचे नियोजन बारगळे होते. त्यानंतर नवीन वर्षात जानेवारीच्या अखेरीस किंवा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात संमेलन होणार होते. दरम्यान, आता संमेलनात होणाऱ्या कार्यक्रमांची घोषणा लवकर पत्रकार परिषदेत केली जाणार असून, त्यासाठी उद्योग व मराठी भाषामंत्री उदय सामंत नाशिकमध्ये येण्याची शक्यता आहे..Aquarius Mahayog: कुंभ राशीत तयार होतोय दुर्लभ महायोग! ‘या’ राशींसाठी धोक्याची घंटा? जाणून घ्या संपूर्ण भविष्य ....असे ठरले होते मॉडेलनाशिकला होणाऱ्या संमेलनाचे ‘मॉडेल’ यापुढे होणाऱ्या संमेलनांना अवलंबविण्याचा मानस मंत्री महोदयांनी व्यक्त केला होता. त्यासाठी ‘मविप्र’च्या प्रांगणातील ललित कला महाविद्यालयाच्या शेजारी माहिती कार्यालय सुरू करण्यात येणार होते. त्याचे उद्घाटन १५ ऑगस्टला करून त्या कार्यालयाच्या माध्यमातून स्थानिकांच्या मदतीने विविध कार्यक्रम घेऊन त्या माध्यमातून संमेलनाचा प्रचार- प्रसार केला जाणार होता. तसेच संमेलनाची पूर्वतयारी म्हणून विविध समित्या स्थापन केल्या जाणार होत्या. ५ नोव्हेंबरला मंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते संमेलनाच्या माहिती कार्यालयाचे उद्घाटन होणार होते; पण त्यांचा दौराच रद्द झाल्याने अद्यापही संपर्क कार्यालय सुरू झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.