Nashik Marathi Vishwa Sammelan : विश्वसंमेलनाचे 'आदर्श मॉडेल' ठरणार की नाही? नाशिकमध्ये २६ डिसेंबरपासून संमेलन, अद्याप पाहुणे निश्चित नाहीत, ना आमंत्रण पत्रिका

Overview of the 4th Marathi Vishwa Sammelan in Nashik : नाशिकमध्ये २६ ते २८ डिसेंबर दरम्यान मराठी भाषा विभागातर्फे आयोजित चौथे मराठी विश्वसंमेलन गंगापूर रोडवरील मविप्र संस्थेच्या प्रांगणात होणार आहे. मात्र संमेलन अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपले असतानाही तयारीची गती मंदावल्याने आयोजनावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
नाशिक: शासनाच्या मराठी भाषा विभागातर्फे आयोजित चौथे मराठी विश्वसंमेलन येत्या २६ ते २८ डिसेंबरदरम्यान गंगापूर रोडवरील मराठा विद्याप्रसारक संस्थेच्या प्रांगणात होत आहे. मात्र संमेलन अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपले असताना अजून ना आमंत्रण पत्रिका जाहीर, ना प्रमुख पाहुण्यांची निश्चिती, अशी ढिलाई दिसून येत असून, त्यावरून चर्चांना उधाण आले आहे.

