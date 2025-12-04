Nashik Marathi Vishwa Sammelan : विश्वसंमेलनाचे 'आदर्श मॉडेल' ठरणार की नाही? नाशिकमध्ये २६ डिसेंबरपासून संमेलन, अद्याप पाहुणे निश्चित नाहीत, ना आमंत्रण पत्रिका

नाशिक: शासनाच्या मराठी भाषा विभागातर्फे आयोजित चौथे मराठी विश्वसंमेलन येत्या २६ ते २८ डिसेंबरदरम्यान गंगापूर रोडवरील मराठा विद्याप्रसारक संस्थेच्या प्रांगणात होत आहे. मात्र संमेलन अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपले असताना अजून ना आमंत्रण पत्रिका जाहीर, ना प्रमुख पाहुण्यांची निश्चिती, अशी ढिलाई दिसून येत असून, त्यावरून चर्चांना उधाण आले आहे..१३ जूनला जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत संमेलनाचा संपूर्ण आराखडा आखण्यात आला होता. नाशिकमध्ये होणारे हे संमेलन भविष्यातील संमेलनांसाठी ‘आदर्श मॉडेल’ ठरावे, असा मंत्र्यांचा मानस होता. त्यासाठी मविप्रच्या प्रांगणातील ललित कला महाविद्यालयाशेजारी माहिती कार्यालय उभारून १५ ऑगस्टला त्याचे उद्घाटन करण्याची योजना होती. या कार्यालयाच्या मदतीने शहरात विविध कार्यक्रम आयोजित करून संमेलनाचा प्रचार करायचा होता. तसेच पूर्वतयारी म्हणून विविध समित्या स्थापण्याची प्रक्रिया सुरू होणार होती..स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मुद्दा आडवा आला असला, तरी डिसेंबरमध्ये परदेशातील मराठी नागरिक भारतात येतात, हे लक्षात घेऊन त्याच महिन्यातील तारखा ठरविण्यात आल्या. दरम्यान, गत ३१ जानेवारीला पुण्यात झालेल्या तिसऱ्या संमेलनात ज्येष्ठ साहित्यिक मधु मंगेश कर्णिक यांना ‘साहित्यभूषण’ आणि अभिनेता रितेश देशमुखला ‘कलारत्न’ पुरस्कार देण्यात आला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री व अनेक मंत्री, साहित्यिक आणि मान्यवर मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते..मात्र, नाशिकमधील संमेलनासाठी अद्याप कोणतीही ठोस तयारी झाली नसल्याने संमेलन सुरळीत होणार तरी कसे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. ५ नोव्हेंबरला मंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते माहिती कार्यालयाचे उद्घाटन होणार होते; परंतु त्यांचा दौरा रद्द झाल्याने कार्यालयही अद्याप सुरू झालेले नाही..Pune Book Festival 2025 : पुणे पुस्तक महोत्सवात छायाचित्र प्रदर्शन, स्पर्धा व पुस्तक प्रकाशनाची अनोखी मेजवानी.सध्या निवडणुकांचा माहोल असल्याने कार्यालयाचे उद्घाटन लांबणीवर गेले आहे. मात्र पुढील आठ दिवसांत ते सुरू होईल.- ॲड. नितीन ठाकरे, सरचिटणीस, मविप्र, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.