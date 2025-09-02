नाशिक

Nashik Election : नाशिकमध्ये लाखोंच्या घरात नवमतदारांची नोंदणी, निवडणूक यादीत मोठे बदल

Surge of New Voters in Nashik District : नाशिक जिल्ह्यात गेल्या आठ महिन्यांत ९२ हजार २११ नवमतदारांची नोंदणी झाली असून, २० ते ३९ वयोगटातील युवकांचा सर्वाधिक सहभाग आहे. त्याचवेळी ४० हजार ९९५ मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत.
Election
Election sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: देवळाली विधानसभा मतदारसंघातील कथित मतदारवाढीचा मुद्दा देशात चर्चिला जात असताना जिल्ह्यात विधानसभा निवडणुकांनंतर ९२ हजार २११ नवमतदारांची नोंदणी झाली आहे. दुसरीकडे ४० हजार ९९५ मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आल्याचे प्रशासनाच्या आकडेवारीतून समोर आले. विशेष म्हणजे २० ते ३९ वयोगटात सर्वाधिक मतदार वाढले आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Youth
election
voter list
Voter
controversy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com