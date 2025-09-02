Nashik Election : नाशिकमध्ये लाखोंच्या घरात नवमतदारांची नोंदणी, निवडणूक यादीत मोठे बदल

नाशिक: देवळाली विधानसभा मतदारसंघातील कथित मतदारवाढीचा मुद्दा देशात चर्चिला जात असताना जिल्ह्यात विधानसभा निवडणुकांनंतर ९२ हजार २११ नवमतदारांची नोंदणी झाली आहे. दुसरीकडे ४० हजार ९९५ मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आल्याचे प्रशासनाच्या आकडेवारीतून समोर आले. विशेष म्हणजे २० ते ३९ वयोगटात सर्वाधिक मतदार वाढले आहेत. .बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच देशभरात मतदारयाद्यांचा मुद्दा गाजत आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये अंदाजे ६० लाख मतदारांची नावे यादीतून वगळली. त्यानंतर महाराष्ट्रातही मतदार मुद्दा प्रकर्षाने पुढे येत आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत देवळाली मतदारसंघातील कथित मतदारवाढीचा मुद्दा विरोधकांनी उचलून धरला. .या आरोपानंतर स्थानिक स्तरावर प्रशासनाने गुन्हाही दाखल केला. दरम्यानच्या काळात जिल्ह्यात १ डिसेंबर २०२४ ते १ जुलै २०२५ या कालावधीत ९२ हजार २११ नवमतदारांची नोंदणी झाल्याची माहिती जिल्हा निवडणूक शाखेने दिली आहे..जिल्हा निवडणूक शाखेने केलेल्या मतदार नोंदणीत १८ व १९ वयोगटातील १८ हजार ४२ युवकांचा समावेश आहे. त्याचवेळी २० ते २९ वयोगटातील सर्वाधिक ४८ हजार ८८० नोंदणी झाल्याचे आकडेवारीतून समोर आले. त्या खालोखाल ३० ते ३९ वयोगटात २३ हजार ७४४ नवमतदारांची नोंदणी झाली आहे. एकूणच, मतदार नोंदणीची आकडेवारीशी तुलना केल्यास २० ते ४९ वयोगटात आठ महिन्यांमध्ये ७२ हजार ६२४ नवमतदार वाढले. नोंदणीचे हे आकडे पाहता मतदारयादीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..Prabhakar Deshmukh: मराठा आंदोलकांना सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात: प्रभाकर देशमुख; मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणींची घेतली भेट.पूर्वत सर्वाधिक वगळलीजिल्ह्यात आठ महिन्यांत नवमतदार नोंदणीच्या तुलनेत यादीतून नावे वगळलेल्या मतदारांची संख्या सुमारे निम्मी आहे. १ डिसेंबर ते १ जुलै या काळात ४० हजार ९९५ मतदारांची नावे कमी करण्यात आली. विशेष म्हणजे नाशिक पूर्व मतदारसंघात सर्वाधिक पाच हजार ६५ नावे यादीतून वगळली गेली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.