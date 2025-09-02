नाशिक

Wani News : रुग्णांच्या सेवेसाठीची रुग्णवाहिका बनली खासगी टॅक्सी, नाशिकच्या वणीत धक्कादायक प्रकार

Ambulance Meant for Patients, Used for Bike Transport : वणी येथे रुग्णांसाठी राखीव असलेल्या रुग्णवाहिकेत नादुरुस्त दुचाकी व प्रवाशांची वाहतूक होत असल्याचे समोर आल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
वणी: रुग्णवाहिका केवळ रुग्णांच्या सेवेसाठी असताना, तिचा वापर थेट वैद्यकीय अधिकाऱ्याची नादुरुस्त दुचाकी दुरुस्तीला नेण्यासाठी आणि प्रवाशांच्या वाहतुकीसाठी केला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून, आरोग्य विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

