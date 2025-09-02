Wani News : रुग्णांच्या सेवेसाठीची रुग्णवाहिका बनली खासगी टॅक्सी, नाशिकच्या वणीत धक्कादायक प्रकार

वणी: रुग्णवाहिका केवळ रुग्णांच्या सेवेसाठी असताना, तिचा वापर थेट वैद्यकीय अधिकाऱ्याची नादुरुस्त दुचाकी दुरुस्तीला नेण्यासाठी आणि प्रवाशांच्या वाहतुकीसाठी केला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून, आरोग्य विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, नांदुरीहून निघालेली ही रुग्णवाहिका तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्याची नादुरूस्त दुचाकी घेऊन जात असल्याची गोपनीय माहिती वणी येथील काहींना मिळाली. त्यांनी रूग्मवाहिका वणी बसस्थानक परिसरात थांबविली. तिची तपासणी केली असता, रुग्णवाहिकेत चालकासह एक आरोग्य कर्मचारी, एक महिला आरोग्य कर्मचारी आणि तीन महिला प्रवासी बसलेल्या होत्या. .सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, रूग्णवाहिकेच्या आतमध्ये एक दुचाकीही ठेवलेली होती. ती वैद्यकीय अधिकाऱ्याची असून नादुरूस्त होती. या गंभीर गैरवापराबाबत रुग्णवाहिकेच्या चालकाला विचारले असता, त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. सुरवातीला त्याने गाडी नाशिक येथे औषधे घेण्यासाठी जात असल्याचे सांगितले. मात्र, गाडीत कोणताही फार्मासिस्ट उपस्थित नव्हता. चालकाने दरवाजा उघडायला नकार दिल्याने, प्रतिनिधींनी आग्रह धरल्यावर हा प्रकार समोर आला..रुग्णवाहिका ही प्रामुख्याने प्रसूती माता व गरोदर मातांना नेआण करण्यासाठी राखीव असते. अशा महत्त्वाच्या सेवेसाठी असलेल्या वाहनाचा अशा प्रकारे खासगी वापर होत असल्याने नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. आरोग्य कर्मचारी किंवा वैद्यकीय अधिकारी अशाप्रकारे शासकीय वाहनांचा गैरवापर करत असल्याबद्दल परिसरात चर्चा सुरू झाली आहे. .यापूर्वीही अशा प्रकारच्या घटना घडल्या असाव्यात, अशी शंका नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. या सर्व प्रकाराची आरोग्य विभागाने गंभीर दखल घेऊन संबंधित दोषींवर तातडीने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली. शासकीय साधनांचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कारवाई न झाल्यास, असे प्रकार पुन्हा वाढू शकतात, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे..Maratha Reservation : आमची उपासमार केली, पण आज ताजसमोर आम्ही जेवणावळी घालतोय! ताज हॉटेल समोरील रस्त्यावर जेवण वाटपासाठी गाड्यांची रांग.रुग्णवाहिकेचा वापर हा रुग्णांसाठी असतो. त्यातून दुचाकी नेत असल्याचे प्रकार घडला असेल तर ही बाब अतिशय गंभीर आहे. याबाबत नक्कीच चौकशी करुन संबधीतांवर कारवाई करण्यात येईल.-डॉ. सुधाकर मोरे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.