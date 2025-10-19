नाशिक

Fake Pesticide : बनावट कृषी निविष्ठा विक्री प्रकरणी वणी पोलिसांची कारवाई; दोन आरोपींवर गुन्हा दाखल

Krishi Seva Kendra : दिंडोरी तालुक्यातील टिटवे येथील कृषी सेवा केंद्रात अशोक नवले आणि शुभम फुगट या दोघांनी बनावट तणनाशक, बुरशीनाशक औषधे विकून कंपनीची आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी वणी पोलिसांत गुन्हा दाखल.
वणी : टिटवे, ता. दिंडोरी येथे एका कृषी सेवा केंद्र असलेल्या कृषी निविष्ठा दुकानात बनावट तणनाशक, बुरशीनाशक, पोषक औषधांचे प्रोडक्ट विक्री करून कंपनीची तसेच तणनाशक वापरणाऱ्या शेतकऱ्याची फसवणुक केल्याप्रकरणी विक्रेत्यासह दोघांवर व्यापार चिन्ह (ट्रेड मार्क) अधिनियम व वेगवेगळ्या कलमांन्वये वणी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

