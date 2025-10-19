Fake Pesticide : बनावट कृषी निविष्ठा विक्री प्रकरणी वणी पोलिसांची कारवाई; दोन आरोपींवर गुन्हा दाखल

वणी : टिटवे, ता. दिंडोरी येथे एका कृषी सेवा केंद्र असलेल्या कृषी निविष्ठा दुकानात बनावट तणनाशक, बुरशीनाशक, पोषक औषधांचे प्रोडक्ट विक्री करून कंपनीची तसेच तणनाशक वापरणाऱ्या शेतकऱ्याची फसवणुक केल्याप्रकरणी विक्रेत्यासह दोघांवर व्यापार चिन्ह (ट्रेड मार्क) अधिनियम व वेगवेगळ्या कलमांन्वये वणी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..टिटवे, ता. दिंडोरी येथील न्यू साई कृषी सेवा केंद्र दुकानाचे मालक व विक्रेते अशोक खंडु नवले, वय २६ रा. टिटवे यांनी १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी कंपनीचे बनावट ग्राहक म्हणून गेलेल्या इसमास ७४० रुपये किंमतीचे बनावट तणनाशक विक्री करुन तसेच १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सांयकाळी ६.३० वा. दरम्यानही दुकानेचे मालक व विक्रेत श्री. नवले यांनी टु बडी कन्सल्टींग प्रायव्हेट लिमीटेड कंपनी या कंपनीचे बायर कंपनीच्या किटकनाशक, बुरशीनाशक आणि पोषक औषधांचे बनावट प्रोडक्ट त्यांचे मालकीचे दुकानात बाळगुन वेगवेगळ्या शेतकऱ्यांना विकून तसेच शुभम ज्ञानेश्वर फुगट रा. टिटवे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक याने सदर दुकानात बनावट तणनाशक, बुरशीनाशक, पोषक औषधांचे प्रोडक्ट विक्री करून कंपनीची तसेच तणनाशक वापरणाऱ्या शेतकऱ्याची फसवणुक केली आहे. .Srirampur Crime: भुसावळच्या तस्लिम शेखला अटक; बसस्थानकातून गुंगीच्या गोळ्यांसह २४ हजारांचा मुद्देमाल जप्त.याबाबता टु बडी कन्सल्टींग प्रायव्हेट लिमीटेड, नवी दिल्ली कंपनीचे सिनयर अस्टिंट मॅनेजर मंयक घनश्याम जोशी, वय 26 वर्षे, रा. इंदीरा सागर कॉलनी, ता- बडवा, जि. खरगुल (मध्यप्रदेश) यांनी अशोक खंडु नवले व शुभम ज्ञानेश्वर फुगट यांचेकडील बनावट माल कुठुन आणला बाबत विचारपुस करता उडवाउडवीची उत्तरे देवुन तो माल स्वताचे ताब्यात बाळगुन व्यापार चिन्ह (ट्रेड मार्क) अधिनीयम उल्लंघन केले प्रकरणी वणी पोलिसांत दिलेल्या फिर्यादीवरुन गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..तसेच दुकानातून १० हजार ८७८ रुपये किंमतीचे एक लिटर वजनाच्या पोषक सिंजेटा इसाबियन कंपनीची एकुण ६ बॉटल ( एका बॉटलची किंमत १८१३ रुपये) , ६६ हजार ५६० रुपये किंमतीचे २५० मीली वजनाच्या बुरशीनाशक बायर लुना कंपनीची एकुण ३२ बॉटल (एका बॉटलची कि. २०८० रु.), ४ हजार ३७७ रुपये किंमतीची २५० मिली वजनाच्या बुरशीनाशक सिंजेटा स्कोअर कंपनीची एकुण ३ बॉटल ( एका बॉटलची किं.१४५९ रु.), ४८ हजार रुपये किंमंतीचे १०० मिलीग्र वजनाचा किटकनाशक बायर नेटीव्ह कंपनीच्या एकुण ४० पुड्या ( एका पुडीची किंमत १२०० रु.) असा एकुण १ लाख २९ हजार ८१५ रुपये किमंतीचे बनावट कृषी निविष्ठा जप्त केल्या आहे. याबाबत पोलिस उपनिरीक्षक गणेश कुटे, पोलिस उपनिरीक्षक हेमंत राऊत अधिक तपास करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.