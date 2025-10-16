Wain Crime : 'डोक्यात झांज' म्हणत सोशल मीडियावर दहशत; वणी पोलिसांनी तिघांची काढली धिंड!

वणी: सोशल मीडियावर दहशत निर्माण करणारा व्हिडिओ पोस्ट केल्याप्रकरणी वणी पोलिसांनी तिघा तरुणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांची शहरभर धिंड काढली. इन्स्टाग्रामवर ‘डोक्यात झांज’ म्हणत धमकीसदृश रील पोस्ट करून समाजात भीती आणि असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाल्यानंतर पोलिसांनी तत्पर कारवाई केली..वणी पोलिसांना सोशल मीडियावर प्रसारित झालेल्या अशा प्रकारच्या काही व्हिडिओंची माहिती १४ ऑक्टोबरला दुपारी मिळाली. पोलिसांनी तत्काळ तपास सुरू करून जयराम सुभाष पवार, रोहित पुंडलिक जाधव आणि भूषण सोमनाथ पवार (तिघेही रा. जगदंबानगर, लेंडीपुरी, वणी) या तरुणांना ताब्यात घेतले. .या व्हिडिओंमध्ये आरोपींनी ‘वणीकर आहे आता चुकीत घावा तुम्ही, तांडव करतो आम्ही डायरेक्ट डोक्यात झांज’ असे संवाद वापरले होते. व्हिडिओमध्ये अश्लील पार्श्वसंगीत आणि धमकीचा स्वर असल्याने समाजात दहशत निर्माण होईल, असा संशय व्यक्त करण्यात आला..Diwali Kids' Safety Tips: दिवाळीत फटाक्यांच्या मजेत मुलांची सुरक्षितता जपा! जाणून घ्या काही आवश्यक टिप्स.या तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्यांची सायंकाळी सातच्या सुमारास पोलिसांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकातून धिंड काढत संपूर्ण वणी शहरातून फेरफटका मारत पुन्हा पोलिस ठाण्यात आणले. ही कारवाई नाशिक ग्रामीण पोलिस अधीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. कारवाईत पोलिस उपनिरीक्षक हेमंत राऊत आणि पोलिस कर्मचारी सहभागी होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.