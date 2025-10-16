नाशिक

Wain Crime : 'डोक्यात झांज' म्हणत सोशल मीडियावर दहशत; वणी पोलिसांनी तिघांची काढली धिंड!

Viral Instagram reel sparks fear in Wani town : इन्स्टाग्रामवर ‘डोक्यात झांज’ म्हणत धमकीसदृश रील पोस्ट करून समाजात भीती आणि असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाल्यानंतर पोलिसांनी तत्पर कारवाई केली.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वणी: सोशल मीडियावर दहशत निर्माण करणारा व्हिडिओ पोस्ट केल्याप्रकरणी वणी पोलिसांनी तिघा तरुणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांची शहरभर धिंड काढली. इन्स्टाग्रामवर ‘डोक्यात झांज’ म्हणत धमकीसदृश रील पोस्ट करून समाजात भीती आणि असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाल्यानंतर पोलिसांनी तत्पर कारवाई केली.

Loading content, please wait...
Wani
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
Youth
vani
Arrest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com