Nashik Road Accident: रस्त्याचे काम सुरू असताना सुरक्षेकडे दुर्लक्ष; खोल खड्ड्यात ट्रॅक्टर पलटी, १७ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

वणी (नाशिक) : रस्त्याचे काम सुरू असताना सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष झाल्याने एका तरुणाला जीव गमवावा लागल्याची दुर्दैवी घटना पिंपरी अंचला ते अहिवंतवाडी मार्गावरील कोल्हेर शिवारात शुक्रवारी (ता. ६) सकाळी घडली. रस्त्याच्या कडेला खोदलेल्या खोल खड्ड्यात ट्रॅक्टर पलटी होऊन झालेल्या अपघातात पंकज प्रकाश ठाकरे (वय १७, रा. अहिवंतवाडी) याचा मृत्यू झाला, तर ओंकार अशोक भुसार (वय १८) हा गंभीर जखमी झाला. ऐन दिवाळीच्या सणात घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, अहिवंतवाडी येथील पंकज ठाकरे आणि ओंकार भुसार हे शुक्रवारी पहाटे निलेश संजय ठाकरे (वय १८) याच्यासमवेत ट्रॅक्टर-ट्रॉलीत टोमॅटोचे क्रेट भरून खोरीफाटा येथील बाजारपेठेत विक्रीसाठी जात होते. सकाळी साडेपाच ते सहाच्या सुमारास त्यांचा ट्रॅक्टर कोल्हेर शिवारात आला. या ठिकाणी दोन पदरी रस्त्याचे काम सुरू असून एका बाजूचा रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. मात्र, रस्त्याच्या कडेला साईडपट्टीचे काम अपूर्ण असून खोलगट भाग आणि खड्डे कायम आहेत. .पहाटेच्या अंधुक प्रकाशात ट्रॅक्टरचे चाक रस्त्याच्या कडेला खोल खड्ड्यात गेले. त्यामुळे चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटून ट्रॅक्टर पलटी झाला. या अपघातात पंकज ठाकरे ट्रॅक्टरखाली पूर्णपणे दबला, तर ओंकार भुसार गंभीर जखमी झाला. अपघाताचा आवाज ऐकताच परिसरातील ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी तातडीने मदतकार्य करून दोघांना बाहेर काढले आणि वणी ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारादरम्यान पंकज याचा मृत्यू झाला. ओंकारची प्रकृती गंभीर असल्याने त्याला पुढील उपचारासाठी नाशिक येथे हलविण्यात आले..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...दीड वर्षापासून रस्त्याचे काम संथगतीनेपिंपरी अंचला ते अहिवंतवाडी मार्गावरील रस्त्याचे काम गेल्या दीड वर्षापासून सुरू असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. संबंधित ठेकेदाराकडून काम संथगतीने सुरू असून, एका बाजूचे काम पूर्ण झाल्यानंतर रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. मात्र, रस्त्याच्या कडेला साईडपट्ट्या व्यवस्थित भरून समतल करण्यात आल्या नव्हत्या. त्यामुळे रस्त्याच्या कडेला खोलगट भाग आणि खड्डे धोकादायक स्थितीत होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घटनेची सखोल चौकशी करून कामातील त्रुटी आणि जबाबदारी निश्चित करावी. संबंधित ठेकेदारावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करुन कठोर कारवाई करावी, तसेच मृत तरुणाच्या कुटुंबीयांना योग्य नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.