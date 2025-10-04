Accident News : भीषण अपघात: सप्तशृंग गडावरून परतणाऱ्या दुचाकीस्वाराला पिकअपने चिरडले; २१ वर्षीय युवक जागीच ठार

वणी: वणी-नाशिक मार्गावर श्रीहरी रेस्टॉरंटजवळ मोटारसायकल आणि पिकअप वाहनाच्या भीषण अपघातात निळवंडी (ता. दिंडोरी) येथील एक युवक ठार, तर त्याचे दोन चुलत भाऊ जखमी झाले..हा अपघात शुक्रवारी (ता. ३) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास ओझरखेड धरणाच्या सांडव्याजवळ घडला. सप्तशृंग गडावरून दर्शन घेऊन परतणारे दुचाकीस्वार (एमएच १५ एचपी ७३४२) व दिंडोरीहून वणीच्या दिशेने जाणारी महिंद्रा पिकअप (एमएच १५ जे डब्ल्यू ५७१७) यांच्यात धडक झाली. .यामध्ये दुचाकीस्वार अमोल भगवंत गवारी (वय २१) जागीच ठार झाला. त्याच्यासोबत असलेले अनिल सुखदेव गवारी (वय २५) व गोपी सुरेश गवारी (वय २०) हे दोघे गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्यावर वणी ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारासाठी पिंपळगाव येथे हलविण्यात आले.26/11च्या दहशतवाद्यांशी लढलेला NSG कमांडो कुख्यात गांजा तस्कर; ATSला २ महिने गुंगारा, 'गांजनेय' मोहिम राबवत अटक.मृत व जखमी हे तिघेही निळवंडी (ता. दिंडोरी) येथील रहिवासी असून चुलत भाऊ आहेत. अपघात एवढा भीषण होता की मृत युवकाचा पाय वेगळा झाला. या प्रकरणी वणी पोलिस ठाण्यात नोंद सुरू होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.