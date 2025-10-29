Ravina Gaikwad : उत्कृष्ट कामगिरी! शेतमजुराच्या कन्येचा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत डंका; वणीच्या रवीना गायकवाडने पटकावले १० हजार मीटरमध्ये रौप्यपदक

वणी: चौथ्या दक्षिण आशिया ॲथलेटिक्स चॅम्पियन स्पर्धेत (२०२५) वणीच्या सर्वसामान्य आदिवासी कुटुंबातील २१ वर्षीय रवीना विजय गायकवाड हिने प्रतिकूल परिस्थितीत दहा हजार मीटर अॅथलेटिक्स स्पर्धेत रौप्यपदक मिळविले. याद्वारे तिने भारताचा तिरंगा फडकावत देशासह नाशिक जिल्ह्यास बहुमान मिळवून दिला आहे..रांची (झारखंड) येथील बिरसा मुंडा स्टेडियममध्ये रविवारी (ता. २६) झालेल्या या स्पर्धेत तिसऱ्या दिवशी दहा हजार मीटर सीनिअर महिला अंतिम स्पर्धेत वणी येथील शेतमजुराची कन्या रवीनाने रौप्यपदक पटकावून भारताचा तिरंगा फडकावला. दहा हजार मीटरचे अंतर तिने ३४ मिनिटे ४५.४७ मिली सेकंदात पार केले. केवळ ५.५२ मिली सेकंदाने तिचे सुवर्णपदक हुकले. .श्रीलंकेच्या डब्ल्यू. ए. मेथमी रासा व्हीजेसूर्या हिने (३४.३९.५० वेळात) सुवर्णपदक पटकावले. नेपाळच्या संतोषी श्रेष्ठा हिने (३४.४७.७७) कांस्यपदक पटकावले आहे. वणीसारख्या ग्रामीण भागातून रवीनाने प्रथमच आंतरराष्ट्रीय अॅथलेटिक्स स्पर्धेत सहभाग घेऊन यश संपादन केल्याने तिचे अभिनंदन होत आहे..रवीनाच्या जिद्दीची कहाणीवणी (दत्तनगर) येथील शेतमजूर असलेले विजय गायकवाड यांची आर्थिक परिस्थिती नसल्याने रवीनाचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण हे विठेवाडी आश्रमशाळेत झाले. तिला पहिल्यापासून धावण्याची आवड होती; परंतु सुविधा, मार्गदर्शनाअभावी ती जास्त स्पर्धेत सहभागी होऊ शकली नाही. यानंतर तिने केटीएचएम महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. तिचा धावण्याचा प्रवास बारावीपासून सुरू झाला; परंतु वडील विजय गायकवाड व आई ताईबाई यांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्याने तिला साधे बूटही घेता येत नव्हते, ती अनवाणी धावायची..दीड वर्षापासून तिने जिद्दीने अॅथलेटिक्सचा प्रवास जोमाने सुरू केला. प्रशिक्षक बबलू चव्हाण यांनी तिला प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली. सकाळी साडेपाचला व दुपारी साडेचारला ती प्रशिक्षक चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली १० ते १२ किलोमीटर पळू लागली. ‘अश्वमेध’ स्पर्धेत १५०० मीटरमध्ये तिने रौप्यपदक मिळविले. .तिची खेलो इंडियासाठी निवड झाली. येथूनच रवीनाचा आत्मविश्नास वाढत गेला. महाराष्ट्र अॅथलेटिक्स असोसिएशनने तिच्या कामगिरीची दखल घेत राष्ट्रीय वरिष्ठ आंतरराज्य अॅथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी निवड केली. वणीकरांनी पुढील स्पर्धांसाठी काही प्रमाणित आर्थिक मदतीचा हात देत प्रोत्साहन दिले..रवीनाची या अगोदरची कामगिरीरवीना गायकवाडने याआधी महाराष्ट्र अॅथलेटिक्स असोसिएशनतर्फे राष्ट्रीय वरिष्ठ आंतरराज्य अॅथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पर्धा २०२५ चे प्रतिनिधित्व करीत चेन्नई येथील जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमवर झालेल्या स्पर्धेत पाच हजार मीटरचे अंतर १६ मिनिटे ५३ सेकंदात पार करून रौप्यपदक मिळविले. दहा हजार मीटर अंतर ३५ मिनिटे नऊ सेकंद वेळेत पार करून प्रथम क्रमांक मिळवून सुवर्णपदक मिळविले होते.पतीला प्रेयसीसह रंगेहात पकडलं, संतापलेल्या बायकोनं रस्त्यावरच चपलांनी हाणलं, प्रेयसी लॉजमधून पसार; VIDEO तुफान व्हायरल.पतीला प्रेयसीसह रंगेहात पकडलं, संतापलेल्या बायकोनं रस्त्यावरच चपलांनी हाणलं, प्रेयसी लॉजमधून पसार; VIDEO तुफान व्हायरल.आगामी ऑलिम्पिक स्पर्धेची तयारी आहेच. पुढील महिन्यात होणाऱ्या खेलो इंडिया या स्पर्धेतही नक्कीच यश मिळवेल. त्यादृष्टीने मी कसून तयारी करीत आहे. त्यासाठी मला निःशुल्क प्रशिक्षण देणारे बबलू गांगुर्डे, कुटुंबीय व वणीकारांचे पाठबळ मिळत आहे.- रवीना गायकवाड, वणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.