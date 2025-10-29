नाशिक

Ravina Gaikwad : उत्कृष्ट कामगिरी! शेतमजुराच्या कन्येचा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत डंका; वणीच्या रवीना गायकवाडने पटकावले १० हजार मीटरमध्ये रौप्यपदक

From Wani to the World Stage: Ravina’s Silver Glory : झारखंडमधील रांची येथील बिरसा मुंडा स्टेडियमवर झालेल्या चौथ्या दक्षिण आशिया ॲथलेटिक्स चॅम्पियन स्पर्धेत (२०२५) वणीच्या रवीना विजय गायकवाड हिने १० हजार मीटर धावण्याच्या शर्यतीत (३४ मि. ४५.४७ सेकंद) रौप्यपदक मिळवले.
वणी: चौथ्या दक्षिण आशिया ॲथलेटिक्स चॅम्पियन स्पर्धेत (२०२५) वणीच्या सर्वसामान्य आदिवासी कुटुंबातील २१ वर्षीय रवीना विजय गायकवाड हिने प्रतिकूल परिस्थितीत दहा हजार मीटर अॅथलेटिक्स स्पर्धेत रौप्यपदक मिळविले. याद्वारे तिने भारताचा तिरंगा फडकावत देशासह नाशिक जिल्ह्यास बहुमान मिळवून दिला आहे.

