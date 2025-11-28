नाशिक

Nashik Crime : दारूच्या नशेत जावयाचा मावस सासूवर चाकूवार; वणीतील हादरवणारी घटना!

Family Dispute : वणी (नाशिक) येथे कौटुंबिक वादातून दारूच्या नशेत एका जावयाने मावस सासूवर चाकूने प्राणघातक हल्ला केला. स्थानिकांनी आरोपीला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले असून पुढील तपास सुरू आहे.
Son-in-law Attacks Aunt-in-law in Nashik’s Wani Area

दिगंबर पाटोळे, सकाळ वृत्तसेवा
वणी (नाशिक) : पतीला दारुचे व्यसन, सततची शिविगीळ व मारहाणीचा होणारा त्रासामूळे तसेच बाळांतपणासाठी माहेरी आलेल्या पत्नीस घेण्यासाठी आलेल्या जावयास तुझी चार माणसे आणून व बॉन्ड पेपरवर लिहुन पुसुन मग मुलगी पाठवु असे म्हणण्याचा राग आल्याने मावस सासूवर चाकूने प्राणघातक हल्ला केल्याची खळबळजनक घटना घडली असून हल्ला करुन पळून जाणाऱ्या जावयास स्थानिकांनी पकडून पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.

