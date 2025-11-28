Nashik Crime : दारूच्या नशेत जावयाचा मावस सासूवर चाकूवार; वणीतील हादरवणारी घटना!

वणी (नाशिक) : पतीला दारुचे व्यसन, सततची शिविगीळ व मारहाणीचा होणारा त्रासामूळे तसेच बाळांतपणासाठी माहेरी आलेल्या पत्नीस घेण्यासाठी आलेल्या जावयास तुझी चार माणसे आणून व बॉन्ड पेपरवर लिहुन पुसुन मग मुलगी पाठवु असे म्हणण्याचा राग आल्याने मावस सासूवर चाकूने प्राणघातक हल्ला केल्याची खळबळजनक घटना घडली असून हल्ला करुन पळून जाणाऱ्या जावयास स्थानिकांनी पकडून पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे..आज, ता. २८ रोजी दत्तात्रय बाजीराव इकडे (वय ३२) रा. नांदुरमधमेश्वर ता. निफाड हा कड गल्ली वणी येथे सात महिन्यापूर्वी बाळांतपणासाठी आलेल्या पत्नी अक्षदा इकडे हीस भेटण्यासाठी व सोबत घेवून जाण्यास आला होता. दत्तात्रय इकडे यास मद्यपान करण्याचे व्यसन असल्याने व नशापाणी करुन मुलीस त्रास, मारहान करीत असल्याने देत असल्याच्या कारणावरुन दत्तात्रय इकडे यांना जाब विचारत बाचाबाची झाली. यावेळी अक्षरा इकडे यांची आई, मावशी व मामी ह्यनी तुम्ही तुमच्या घरचे चार माणसे घेवून या व नशापाणी करणार नाही, शिवीगाळ व मारहाण करणार नाही असे बॉण्डवर लिहून द्या नंतर आम्ही अक्षरा हिस घेवून जा असे सांगितले. .Nashik Roads Issues : खड्डे, अतिक्रमण आणि मनमानी: नाशिकच्या आमदारांनी मनपा आयुक्तांना धारेवर धरले; अधिकाऱ्यांवर 'खोटी माहिती' दिल्याचा आरोप.याचा दत्तात्रय इकडे याला राग येवून दत्तात्रय इगडे याने खिशात सोबत आणलेला चाकू काढून पत्नीची मावशी असलेल्या मंगल गणपत पवार वय ४० रा. वणी यांच्यावर अचानक हल्ला चढवित मानेवर चाकूने वार केले. यावेळी घरातून मोठ्याने आरडाओरड झाल्याने परीसरातील नागरिकांनी धाव घेतली असता, हल्ला करुन पळून जात असलेल्या दत्तात्रय इकडे यास पकडून पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. यावेली पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत दत्तात्रय इकडे यास ताब्यात घेतले व जखमी झालेल्या मंगल पवार यांनी वणी ग्रामिण रुग्णालयात दाखल केले. .यावेळी मानेवर जखम गंभीर असल्याने त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार करुन नाशिकला पाठविण्यात आले आहे. दरम्यान पोलिसांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळा पथकाला पाचारण करीत घटनास्थळावरुन तपासणी नमुने हस्तगत केले. हल्लेखोर संशयीत जावई हा नशेत असल्याचे स्थानिकांनी सांगीतले असूून पोलिस घटनेची अधिक तपास करीत आहे. दरम्यान अक्षरा इकडे यांची मामी मिराबाई संजय पाडवी, वय ५२ यांच्या फिर्यादीवरुन वणी पोलिसांनी रात्री उशिरा गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.