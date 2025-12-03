Nashik Election : उमेदवारीसाठी भाजपमध्ये रस्सीखेच; 'बाहेरून आलेल्यांना पायघड्या, की एकनिष्ठांना संधी?' सवाल

उपनगर: अनेक वर्षांपासून प्रभाग क्रमांक १६ काँग्रेसचा बालेकिल्ला राहिला आहे. माजी महापौर अशोक दिवे यांचा सन २००२ मध्ये झालेला पराभव वगळता दिवे कुटुंबातील सदस्याने या प्रभागाचे महापालिकेत प्रतिनिधित्व केले आहे. त्यामुळे पक्षापेक्षा व्यक्तिसापेक्षतेवर येथील निवडणूक वळण घेते. एकदा शिवसेना व दुसऱ्यांदा भाजपकडून अनिल ताजनपुरे यांना येथील मतदारांनी निवडून दिले आहे. त्याव्यतिरिक्त प्रभागाला नवीन शिलेदार देण्याची परंपरा आहे. .महापालिकेच्या पहिल्या पंचवार्षिकपासून काँग्रेसने या प्रभागात झेंडा फडकवत ठेवला आहे. संपूर्ण शहरात काँग्रेस पक्षाची अवस्था बघता या प्रभागात काँग्रेसला अस्तित्वाची लढाई लढावी लागणार असल्याचे दिसून येते. मध्यंतरीच्या तीन वर्षांत पक्षांतराच्या लाटेत काँग्रेसला उमेदवार राहील की नाही, अशी चर्चा होती, परंतु सद्यःस्थितीत अद्यापही काँग्रेसच्या आशा जिवंत राहिल्या आहेत. समर्थ रामदासांची तपोभूमी व गोदावरी-नंदिनी नदीचा संगमामुळे एका बाजूला हिंदुत्ववादी मतदान तर दुसरीकडे समाजवादी मतदान अशा दोन विचारधारांमध्ये प्रभागातील मतदारांचे विभाजन होते. परंतु, सर्वच जागांवर अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे व्यक्तीसापेक्षतेला येथे महत्त्व आहे. .भाजपसाठी हा मतदारसंघ महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्याला कारण म्हणजे प्रभाग तेरा व चौदा वगळता काँग्रेसचे नामोनिशाण या प्रभागात दिसते. काँग्रेसला हद्दपार करण्यासाठी या प्रभागाकडे भाजपच्या नीतिकारांचे लक्ष आहे. विशेष करून मध्य विधानसभेच्या आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांच्यासाठी हा प्रभाग महत्त्वाचा आहे. भाजपचे पॅनल निवडून आल्यास पुढील विधानसभा निवडणुकीत त्याचा फायदा होऊ शकतो..प्रभागात झालेली विकासकामेउपनगर मॉडेल रोडआनंदनगर येथे स्केटिंग ग्राउंडमातोश्रीनगरला मदर्स पार्कसंजय गांधीनगरला स्केटिंग जॉगिंग ट्रॅकश्रमनगर, पगारे वस्तीत पाणी, ड्रेनेजची कामे.प्रभागातील महत्त्वाच्या समस्याअवजड वाहनांची वाहतूक. रस्त्यावरील खड्डेअस्वच्छता, जागोजागी कचऱ्याचे ढीग. वाढती गुन्हेगारीमोकाट जनावरे, भटक्या श्वानांची दहशत.यंदाचे इच्छुकराहुल दिवे, आशा तडवी, सुषमा पगारे, पुष्पा ताजनपुरे, शिवम पाटील, आकाश साळवे, दीपक हिरे, सुनील जाधव, प्रवीण नवले, नीलेश शहाणे, अमित कंटक, पूजा नवले, प्रा. कुणाल वाघ, रमेश जाधव, विशाल साळवे, लक्ष्मण पगारे, चंद्रकांत गांगुर्डे, श्याम थविल, संकेत पगारे, शशिकांत पवार, सचिन गायकवाड, प्रवीण महाजन, महेंद्र पवार, वंदना मनचंदा, निकिता पाटील, दीपाली जाधव, मेघा साळवे, वैष्णवी कंटक, माधुरी गांगुर्डे, कमल दहिया, माधुरी पगारे, सोनाली सूर्यवंशी..Uddhav Thackeray : एकनाथ शिंदेच्या बालेकिल्ल्यातील शिलेदार उद्धव ठाकरेंनी फोडले, ठाण्यातील शिवसैनिकांचा ठाकरे सेनेत प्रवेश.उमेदवारीवरून भाजपची कसोटीभाजपकडून निवडणूक लढविण्यासाठी सध्या मोठ्या प्रणामात इच्छुक आहेत. विशेषतः आता बस झाले, तरुणांना संधी द्या. अशी मागणी नव्या दमाच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांकडून होत असल्याने भाजपला उमेदवारी देताना कसोटी लागेल. उमेदवारीत भाजपने यंदा डावलल्यास काही जण दुसरा पर्याय हाती घेण्याची शक्यता आहे. पक्ष प्रामाणिक काम करणाऱ्यांना संधी देणार, की बाहेरून आलेल्यांना पायघड्या घालणार, असा सवाल भाजपमध्ये एकनिष्ठ काम करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांनाकडून केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.