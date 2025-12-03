नाशिक

Nashik Election : उमेदवारीसाठी भाजपमध्ये रस्सीखेच; 'बाहेरून आलेल्यांना पायघड्या, की एकनिष्ठांना संधी?' सवाल

Historical Stronghold of Congress in Ward 16 Faces Challenge : नाशिक महापालिकेचा प्रभाग क्रमांक १६ अनेक वर्षांपासून काँग्रेसचा बालेकिल्ला राहिला आहे. मात्र सध्या भाजप या प्रभागात वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याने येथील निवडणूक यंदा महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.
संदीप पवार : सकाळ वृत्तसेवा
उपनगर: अनेक वर्षांपासून प्रभाग क्रमांक १६ काँग्रेसचा बालेकिल्ला राहिला आहे. माजी महापौर अशोक दिवे यांचा सन २००२ मध्ये झालेला पराभव वगळता दिवे कुटुंबातील सदस्याने या प्रभागाचे महापालिकेत प्रतिनिधित्व केले आहे. त्यामुळे पक्षापेक्षा व्यक्तिसापेक्षतेवर येथील निवडणूक वळण घेते. एकदा शिवसेना व दुसऱ्यांदा भाजपकडून अनिल ताजनपुरे यांना येथील मतदारांनी निवडून दिले आहे. त्याव्यतिरिक्त प्रभागाला नवीन शिलेदार देण्याची परंपरा आहे.

