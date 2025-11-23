नाशिक

Nashik Election : भाजपचा बालेकिल्ला, तरी समस्या कायम! पंचवटी प्रभाग ७ मध्ये बंडखोरी रोखण्याचे मोठे आव्हान

Development Neglect Despite Political Power in Ward 7 : नाशिक महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक सातमध्ये (पंचवटी) मखमलाबाद, रामवाडी आणि हनुमानवाडी या ग्रामीण किनार असलेल्या भागांचा समावेश आहे. येथे अस्वच्छता, कच्च्या रस्त्यांचा चिखल आणि धुळीचा त्रास यांसारख्या मूलभूत समस्या अजूनही कायम असल्याने, यंदाच्या निवडणुकीत विकासकामांचा मुद्दा कळीचा ठरणार आहे.
योगेश मोरे : सकाळ वृत्तसेवा
पंचवटी: विभागात टोकाला व बहुतांश ग्रामीण किनार असलेल्या या प्रभागात सत्तेची अनेक पदे मिळाली. परंतु, प्रभागाच्या विकासासाठी सत्तेचा उपयोग झाला नाही. समस्यांचे माहेरघर असे दुसरे नाव या प्रभागाला पडले आहे. अस्वच्छता, दुर्गंधी पाचवीला पुजले आहे. कॉलनी रस्ते, अस्वच्छता, पाणीटंचाई या मूलभूत समस्या ‘आ’ वासून आहेत. मागील पंचवार्षिकमध्ये भाजपचे तीन तर मनसेचा एक उमेदवार निवडून आला.

