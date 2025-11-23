Nashik Election : भाजपचा बालेकिल्ला, तरी समस्या कायम! पंचवटी प्रभाग ७ मध्ये बंडखोरी रोखण्याचे मोठे आव्हान

पंचवटी: विभागात टोकाला व बहुतांश ग्रामीण किनार असलेल्या या प्रभागात सत्तेची अनेक पदे मिळाली. परंतु, प्रभागाच्या विकासासाठी सत्तेचा उपयोग झाला नाही. समस्यांचे माहेरघर असे दुसरे नाव या प्रभागाला पडले आहे. अस्वच्छता, दुर्गंधी पाचवीला पुजले आहे. कॉलनी रस्ते, अस्वच्छता, पाणीटंचाई या मूलभूत समस्या ‘आ’ वासून आहेत. मागील पंचवार्षिकमध्ये भाजपचे तीन तर मनसेचा एक उमेदवार निवडून आला. .यंदा इच्छुकांची भाऊगर्दी बघता भाजप समोर बंडखोरी रोखण्याचे आव्हान राहणार आहे. शेवटच्या टप्प्यात काही कामे झाली असली तरी कॉलनीअंतर्गत अनेक रस्ते अजूनही कच्चे असून, पावसाळ्यात चिखलाचा आणि हिवाळा व उन्हाळ्यात धुळीचा त्रासामुळे यंदाच्या निवडणुकीत हा मुद्दा गाजण्याची चिन्हे आहेत..गाव ठरविणार नगरसेवकप्रभागात मखमलाबाद गावाचे मतदान निर्णायक आहे. त्यामुळे इच्छुक गावाकडे लक्ष केंद्रित करतात. गावकऱ्यांना आपल्याकडे वळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. प्रभागात मराठा, वंजारी, माळी, आदिवासी समाजाचे मतदान अधिक आहे. सर्वच राजकीय पक्ष रामवाडी-हनुमानवाडी-क्रांतीनगर आणि मखमलाबादचे समीकरण साधत उमेदवार उभे करतात..यंदाचे इच्छुकभिकुबाई बागूल, अशोक मुर्तडक, मनीष बागूल, सुनीता पिंगळे, संजय बागूल, विमल आखाडे, पुंडलिक खोडे, रवींद्र आखाडे, प्रमोद पालवे, प्रल्हाद काकड, वाळू काकड, मनीषा हेकरे, वैशाली आहेर, दामोदर मानकर, कल्पना पिंगळे, ज्ञानेश्वर काकड, चित्रा तांदळे, छाया कडाळे, छाया काकड, दीपक जाधव, निवृत्ती शिंदे, कैलास काकड, अंकुश काकड, भूषण शिंदे, मयूर नाटकर, मीरा बांडे, मोतीराम पिंगळे, प्रकाश पिंगळे, प्रशांत वाघ, सागर माळी, सविता काकड, शिरीष जोंधळे, शोभा गांगुर्डे, सुभाष तिडके, सुरेश आव्हाड, सुवर्णा काकड, उद्धव पवार, उषा डोळस, अर्चना खोडे, विद्या पिंगळे, अनिल भडांगे, संगीता भडांगे, अमित शिंदे, अनिता पिंगळे, मीराबाई पिंगळे, देवयानी दाते, मयूर दाते, प्रवीण काकड, तेजश्री ढाकणे, सोनू पगारे, हरिभाऊ काळे, विलास गाडगीळ, चिंतामण उगलमुगले, अविदा शेळके, कविता आव्हाड, जयश्री जाधव, महेश शेळके, रूपाली काळे, डॉ. जगन्नाथ तांदळे, अरुण थोरात..प्रभागातील महत्त्वाची विकास कामेतवली डोंगरावर अमृतवन उद्यान विकास.पंचवटी ते हनुमानवाडी रस्ता काँक्रिटीकरण.गोदावरी नदीत ते कोळीवाडी रस्ता डांबरीकरणप्रभागात जलवाहिन्यांचे जाळे.भूमीगत गटारी..Nashik Municipal Election : नाशिक महापालिका निवडणुकीत 'एकला चलो' रे! जागावाटपावर भाजपची टाळाटाळ; शिवसेनेची स्वबळाची तयारी सुरू.प्रभागातील महत्त्वाच्या समस्यावन्यप्राण्यांचा वाढता वावर.खोदलेले रस्ते.अनियमित घंटागाडी.जागोजागी कचऱ्याचे ढीग.कच्चे रस्ते.बालेकिल्ला भाजपचा; वर्चस्व शिवसेनेचेभारतीय जनता पक्षाचा बालेकिल्ला म्हणून प्रभाग क्रमांक सात ओळखला जातो. मात्र, असे असले तरी अजय बोरस्ते यांच्या माध्यमातून शिवसेनेने अनेक वर्षांपासून येथे झेंडा फडकत ठेवला आहे. आमदार प्रा.देवयानी फरांदे या मतदार संघात वास्तव्याला असल्याने त्यांच्यासाठी निवडणूक महत्त्वाची आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.