Nashik Municipal Election : नाशिक प्रभाग ७ मध्ये महायुतीचे राजकारण तापले! भाजप बालेकिल्ल्यात शिवसेनेच्या अजय बोरस्तेंना घेरण्यासाठी मोठी रणनीती

Shivsena’s Ajay Boraste Continues to Influence the Panel : नाशिक महापालिका प्रभाग क्रमांक सात हा भाजपचा बालेकिल्ला असला तरी शिवसेनेचे (शिंदे गट) अजय बोरस्ते यांनी आव्हान कायम ठेवले आहे. आमदार देवयानी फरांदे यांच्यासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची असून, महायुतीचे स्वरूप आणि इच्छुकांच्या बंडखोरीवर प्रभागातील लढत अवलंबून असेल.
नाशिक: भारतीय जनता पक्षाचा बालेकिल्ला म्हणून प्रभाग क्रमांक सात ओळखला जातो. मात्र, असे असले तरी अजय बोरस्ते यांच्या माध्यमातून शिवसेनेने अनेक वर्षांपासून येथे झेंडा फडकवत ठेवला आहे. आमदार प्रा. देवयानी फरांदे या मतदारसंघात वास्तव्याला असल्याने त्यांच्यासाठी निवडणूक महत्त्वाची आहे.

