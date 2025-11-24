Nashik Municipal Election : नाशिक प्रभाग ७ मध्ये महायुतीचे राजकारण तापले! भाजप बालेकिल्ल्यात शिवसेनेच्या अजय बोरस्तेंना घेरण्यासाठी मोठी रणनीती

नाशिक: भारतीय जनता पक्षाचा बालेकिल्ला म्हणून प्रभाग क्रमांक सात ओळखला जातो. मात्र, असे असले तरी अजय बोरस्ते यांच्या माध्यमातून शिवसेनेने अनेक वर्षांपासून येथे झेंडा फडकवत ठेवला आहे. आमदार प्रा. देवयानी फरांदे या मतदारसंघात वास्तव्याला असल्याने त्यांच्यासाठी निवडणूक महत्त्वाची आहे..भारतीय जनता पक्षाकडून अनेक जण इच्छुक आहेत. त्यामुळे विद्यमान माजी नगरसेवकांना मोठे आव्हान आहे. भाजपच्या विद्यमान नगरसेवकांची उमेदवारी बदलण्याची शक्यता फारच धूसर असल्याने, उमेदवारी न मिळालेले इच्छुक किती मनापासून काम करतात यावरदेखील निवडणूक अवलंबून राहणार आहे..आमदार फरांदे यांना यंदाच्या निवडणुकीत पुत्र अजिंक्य यांना चाल देण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे साहजिकच भाजपच्या पॅनलमध्ये चौथा उमेदवार सहभागी होईल. मात्र, महायुती म्हणून निवडणूक झाल्यास शिवसेनेला (शिंदे गट) देखील जागा सोडावी लागणार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये तडजोडीचे राजकारण उफाळून येण्याची दाट शक्यता आहे. शिवसेना (उबाठा) व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाल्यास मागील निवडणुकीमध्ये निवडून आलेल्या उमेदवारांना मोठे आव्हान निर्माण होईल. या मतदारसंघांमध्ये पॉकेटनिहाय मतदानदेखील महत्त्वाचे आहे. अशोक स्तंभ ते दादोजी कोंडदेव नगर या लांबलचक प्रभागात स्वतंत्र पॉकेट्स महत्त्वाचे.ठरतात, जसे की अशोक स्तंभ, पोलिस लाईन, मल्हार खान झोपडपट्टी, दादोजी कोंडदेव नगर परिसर असे पॉकेट्स आहेत. विशेष करून कसमादे मतदान परिणामकारक ठरते. एकंदरीत राजकीय वातावरणाचा विचार करता महायुती न झाल्यास भाजप विरुद्ध शिवसेना (शिंदे गट) अशीच लढत प्रामुख्याने पाहायला मिळेल. युती झाल्यास महा विकास आघाडीला भाजपच्या इच्छुकांमधूनच रसद पुरविली जाईल..प्रभागातील महत्त्वाच्या समस्यावाहतूक कोंडीकॉलनी अंतर्गत रस्त्यांची दुरुवस्थाझोपडपट्टी भागात अपुऱ्या सुविधाअपुरी पार्किंग व्यवस्थाअनधिकृत होर्डिंग्जमुळे बकालपणा.प्रभागातील इच्छुकअजय बोरस्ते, योगेश हिरे, अजिंक्य फरांदे, हिमगौरी आहेर-आडके, स्वाती भामरे, वर्षा भालेराव, संगीता देसाई, अलका जांभेकर, भाग्यश्री कोरडे, मधुकर हिंगमिरे, देवदत्त जोशी, पवन भगूरकर, किशोर शिरसाठ, राजेंद्र सूर्यवंशी, निवास मोरे, राजेंद्र देसाई, संजय चिंचोरे, पंकज जाधव, तुषार देवरे, आकाश पगार, सत्यम खंडाळे, संतोष बोराडे, राहुल गावंड, श्रेयस बुनगे, विजय वानखेडे, तुषार वझरे, समाधान पगारे..Karnataka Politics : मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चेला पुन्हा उधाण! DK शिवकुमारांनी दिला थेट इशारा; म्हणाले, 'घर फोडण्याचं काम..'.प्रभागात यंदा बदल घडणार कासन २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीमध्ये शिवसेनेला एकमेव पॅनल निवडून देणारा हा प्रभाग यंदा बदल घडून आणणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. महायुती फिस्कटल्यास, शिवसेनेला चारीमुंड्या चीत करण्यासाठी भाजपला प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.